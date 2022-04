Jada Pinkett Smith hizo una fuerte revelación sobre su vida privada: “Era adicta a la pornografia”

Tras el cachetazo de Will Smith a Chris Rock durante la premiación de los Oscars, el nombre de Jada Pinkett Smith se instaló en los medios del mundo entero. En un programa de la televisión estadounidense, la mujer dio detalles de su vida privada y declaró haber sido adicta a la pornografía.

La esposa del protagonista de “Rey Richard” aseguró: “Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”. La actriz llegó a considerar una adicción lo que vivió en ese momento de su vida.

Según lo trascendido anteriormente, la actriz pasó por momentos difíciles en los cuales consumía drogas y tenia relaciones sexuales de forma compulsiva. Esto sucedió antes de casarse con Will Smith.

“Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, aseguró en el 2019 en su programa.

Confesando que en su familia hablan todo tipo de temas sin problemas, contó que tuvo una charla con su hija al cumplir 11 años sobre el peligro del consumo de ese material. “Somos muy abiertos en nuestro familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”, dijo.

Cabe resaltar que Jada le confesó en su momento a Will Smith que le fue infiel con August Alsina, amigo de su hijo: “Entre nosotros no hay secretos”, exclamó.