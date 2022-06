Tom Holland encendió las redes y refutó la “superioridad erótica” de Dua Lipa

En las últimas horas se viralizó un video de Dua Lipa en donde baila de una manera muy explícita y sexual con el pie de un micrófono. A partir de estas imágenes, una usuaria de Twitter escribió: “El video de dua lipa muestra la absoluta superioridad erótica del cuerpo femenino, jamás un varón te va a calentar tanto con sólo unos movimientos”.

Dua Lipa y la "superioridad erótica del cuerpo femenino"

El tuit, que cosechó más de 72 mil me gusta, también cosechó una gran cantidad de respuestas refutando su planteo. Una de las imágenes que más se viralizaron fue la del video de Tom Holland, cuando interpreta un mashup entre Singing in the rain y Umbrella de Rihanna en una batalla contra su novia, Zendaya, en el programa Lip Sync Battle.

Con este baile, Tom Holland, sin saberlo, dejó sin argumentos eso de la “superioridad erótica del cuerpo femenino” demostrando que un hombre puede ser igual de sensual (y sexual) mediante el baile.

Claro que hubo otros ejemplos que iban desde Chayanne hasta Brad Pitt, pasando por Leo Mattioli y Channing Tatum en Magic Mike, pero lo que más sorprendió de este fantástico hilo colaborativo son todos los tuits apreciativos de jugadas y jugadores de fútbol.

Messi, Ronaldinho y hasta el mendocino Torrico, son algunos de los futbolistas que son puestos y expuestos como ejemplo de sensualidad masculina.