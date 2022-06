Los videos de Dua Lipa y Arón Piper, actor de Elite, bailando muy pegados en una disco de Madrid

Se filtraron una serie de videos de la exitosa cantante Dua Lipa bailando muy pegada al actor español de Elite, Arón Piper, en una discoteca de Madrid. Los videos surgieron en TikTok, y también se los puede ver retirándose juntos y solos de la disco. Por ahora no se expresaron al respecto.

Dua Lipa y Arón Piper asistieron a un sitio en Madrid llamado La discoteca y, en algunos de los videos que circulan en TikTok se puede ver a ambos muy cercanos el uno al otro, mientras intercambian palabras al oído o bailan abrazados.

Además, surgió otro video desde esta red social en la que se los observa a los dos yéndose juntos de la discoteca, mientras varios fanáticos intentaban retratarlos y sacarse una foto con alguno de ellos.

Por el momento, lo que se conoce es que la intérprete estaría soltera, ya que en 2021 terminó su relación con el modelo Anwrar Hadid. Con respecto a esta filtración, ninguno de los dos ha emitido alguna declaración hasta el momento.

Arón Piper de Élite

Arón Piper fue al recital de Dua Lipa el viernes pasado

También se conoció que el actor español asistió al concierto de Dua, el cual se llevó acabo durante la noche del viernes pasado en el Wizink Center de Madrid. Surgió un video de @chipimenendez, que compartió en sus historias de Instagram junto al actor disfrutando del concierto.

Actualmente, Dua Lipa se encuentra en una gira por su álbum future Nostalgia, el trabajo discográfico más reproducido de 2020 en Spotify y uno de los Best Of de fin de año de los principales referentes de la industria a nivel global, desde Rolling Stone pasando por Billboard y Pitchfork. Este álbum generó múltiples hits como: Break My Heart, Levitating y Don’t Start Now.

Dua Lipa es la artista femenina más reproducida en Spotify

Dua es la artista femenina más reproducida en Spotify y actualmente es la cuarta artista más grande del mundo con más de 65 millones de oyentes mensuales.