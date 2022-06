Provocativo video de Dua Lipa que la volvió viral en las redes sociales

Dua Lipa no pasó para nada desapercibida en su presentación en el Lovestream Festival en Bratislava. La cantante británica enloqueció la capital de Eslovaquia con su magnetismo, y las redes sociales estallaron ante su performance, que incluyó arriesgados pasos de baile.

Este sábado, la artista subió al escenario con un particular look: vistió una minifalda plateada y un top haciendo juego. Con el pelo suelto, estilo savage, el momento más festejado fue cuando Dua Lipa cantó “Pretty Please”.

Dua Lipa

Las imágenes del momento exacto en el que la cantante, hija de refugiados albano-kosovares, realiza un lento meneo mientras pronuncia las estrofas de su canción, no tardaron en viralizarse en las redes sociales, según La Nación.

Así, en una cuenta de Twitter, en honor a la artista, publicaron un extracto del recital en el que se ve el sensual baile. En el video, que dura poco más de 35 segundos, se la escucha a Dua Lipa cantar “Hate it when you leave me unattended, ‘cause I miss ya, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down?” (en español, “Odio cuando me dejas sola, porque te extraño y necesito tu amor. Cuando mi mente se vuelve loca, ¿podrías ayudarme a reducir la velocidad?”). Mientras, con un movimiento en el que balancea la cadera, la cantante de 26 años baila de forma muy sensual, y el público enloquece.

Como era de esperarse, el tuit rápidamente se viralizó y el video superó los 16 millones de reproducciones. Además, se llenó de comentarios de usuarios que elogiaron la destreza de la cantante y quedaron maravillados con sus dotes para el baile.