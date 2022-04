Netflix cancela el próximo film de Will Smith tras el escándalo en los premios Oscar

La última edición de los premios Oscar fue noticia durante varios días por un importante escándalo que tuvo como protagonista a Will Smith. A pesar de haber ganado la distinción a Mejor Actor, el polémico cachetazo a Chris Rock trajo sus consecuencias.

Debido a la situación violenta de la que formó parte, la plataforma de streaming, Netflix, decidió suspender la producción del próximo film “Fast an Loose”. Esta película, del género de acción, se centraría en un hombre que despierta en Tijuana sin tener ningún recuerdo y debe reconstruir su pasado como agente cubierto de la CIA.

Además de este motivo, el proyecto sufre la retirada de David Leitch, director. El encargado de Deadpool 2 habría puesto entre sus prioridades una propuesta con Universal Studios.

La puesta en stand by de Fast and Loose no es la única realidad negativa que vive el famoso actor de Hollywood. Otros proyectos están en duda de materializarse. Entre ellos se encuentran: Emancipation, cinta sobre una fuga de esclavos; y Bad Boys 4, una nueva secuela de Sony Pictures.

En la ceremonia de los Oscar 2022, Smith fue galardonado en la categoría a Mejor Actor por la película “Rey Richard”. A pesar de la distinción, la realidad que vive es muy diferente ya que, debido a la polémica vivida, su labor como actor no obtuvo el impulso que la estatuilla suele atribuir.

Su renuncia a la Academia

Luego de agredir a Chris Rock durante la transmisión de los premios Oscar, Will Smith enfrentaba una posible suspensión y hasta expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por esta razón, tras disculparse en múltiples oportunidades, el actor decidió renunciar a la misma.

En un mensaje dado por Smith, aseguró que aceptará cualquier consecuencia adicional que la Junta de gobernadores de la Academia considere apropiada. Asimismo, sostuvo que sus acciones fueron “impactantes, dolorosas e inexcusables”.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga. Incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes del evento y a las audiencias globales en casa”, escribió.

Y agregó: “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”.