Así fue la actuación de María Becerra y J Balvin en los Grammys

El muy buen momento de J Balvin no deja de pasar desapercibido al resto del mundo, ya que apenas la semana pasada, lanzó dos temas con Ed Sheeran: la contundente “Sigue” y la emotiva “Forever My Love”, donde escuchamos al cantante inglés en español. Y aunque Balvin no ganó el único premio al que fue nominado en la 64.ª entrega anual de los Grammy, no dejó que eso le impidiera encender el escenario y, junto a la cantante urbana argentina María Becerra, interpretaron su éxito “Qué Más Pues”.

María Becerra

Envuelto en un abrigo rojo escarlata, el colombiano abrió la melodía frente a Becerra, que lo acompaño en un caliente baile. Ella, por su parte, lució unos pantalones vaporosos de color negro, la blusa a juego y los guantes hasta los codos. Además de colaborar en esta canción, Becerra también aparecerá en el próximo álbum de Camilla Cabello, llamado “Familía”. “Qué Más Pues”, es parte del álbum de 2021 de J Balvin, José , que compitió por el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, pero finalmente perdió ante El Último Tour Del Mundo de Bad Bunny. Karol G, Rauw Alejandro y Kali Uchis también estuvieron nominados en la categoría.

J Balvin

Cuando la canción llegó a su fin, Balvin y su cabello, que tenía un corazón rojo teñido en la parte posterior de su cabeza, subió a un segundo escenario e interpretó “In Da Getto”, producido por Skrillex.