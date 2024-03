El truco detrás del desnudo de John Cena en los Premios Óscar 2024

John Cena fue el encargado de presentar el premio a mejor diseño de vestuario en la entrega de los Premios Óscar 2024 y lo hizo de una manera muy particular. El actor y luchador profesional fue el protagonista de uno de los momentos más comentados de la 96ª entrega de los premios de la Academia y trascendió la verdad detrás de su desnudo.

Es que el artista, para presentar el premio que ganó la película ‘Pobres criaturas’, apareció completamente desnudo. Este fue un homenaje en el que el ‘streaker’ Robert Opel saltó al escenario y corrió desnudo mientras el mítico David Niven presentaba a Elizabeth Taylor en los Oscar de 1974 para reivindicar los derechos de los homosexuales.

“¿Os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? He dicho, ¿os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?”, dijo Jimmy Kimmel recordando la carrera desnudo de Robert Open.

El desnudo de John Cena en los Premios Óscar 2024. Captura de pantalla.

Fue cuando John Cena apareció desde una de las bocas del escenario y respondió: “He cambiado de opinión... No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto”.

Y, ante la insistencia de Kimmel para que Cena corra desnudo por el escenario, este le respondió que “el cuerpo de un hombre no es una broma”. Pero, finalmente, el actor salió con un cartel cubriendo sus partes íntimas y fue lo más comentado de la noche.

La verdad del desnudo del luchador profesional en los Óscar

Ángel de Brito compartió imágenes del detrás de escena del momento en el que John Cena se desnudó en los Premios Óscar 2024. Fue allí donde quedó al descubierto el “truco” para que el actor simule su desnudez frente al público a las cámaras que transmitían la gala.

Desde vestuario le proporcionaron una especie de conchero como el que usan las vedettes que también le cubría toda la parte de atrás. De esta manera, evitaron que el público y los televidentes vean de más, pero dando sensación de desnudez por los colores que utilizaron.

El desnudo de John Cena en los Premios Óscar 2024. Captura de pantalla.