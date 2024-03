Premios Oscar 2024: ¿Por qué “Oppenheimer” es la película favorita de este año?

La ceremonia de los Oscar esta noche se presiente con pocas sorpresas, pero con un poder que recordará a viejas épocas, cuando una película era un verdadero fenómeno artístico y social y coronaba su trayectoria saliendo de la gala con las manos rebosantes de estatuillas.

Esas películas que se “llevaban todo” (como “Titanic” o “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey”) eran ciertamente de otra época. Aunque ahora, un filme colosal como “Oppenheimer” podría obligarnos a mirar al retrovisor. Un director de culto, un elenco perfecto, la crítica rendida a sus pies, un éxito de taquilla que ni los dos tanques de Marvel de 2023 juntos (“Ant-Man y la Avispa: Quantumania” y “Las maravillas”) pudieron igualar. Y, como si fuera poco, un tema tan relevante que motivó una declaración antinuclear de las estrellas de Hollywood y hasta visitas turísticas a Los Álamos, por parte de aquellos fanatizados con la película.

Nolan dándole indicaciones a Murphy en "Oppenheimer". Foto: web.

Todo da como resultado un combo con resultado inequívoco: “Oppenheimer” se llevará esta noche no solo el Oscar a Mejor Película, según coinciden todos los especialistas, sino que también es firme candidata en las otras 12 categorías en las que fue nominada. Así eclipsará al resto en su fulgor atómico. De hecho, “sería una sorpresa como ninguna otra si ‘Oppenheimer’ no gana mejor película”, dijo Scott Feinberg (columnista de premios de The Hollywood Reporter) a AFP. Pero vamos punto por punto.

Mejor Película: El pasado año fue inusitadamente fructífero para el buen cine. Pudimos ver películas con narrativas nuevas, que derribaron ese prejuicio de que “la gente solo va al cine a ver películas de Marvel” (una franquicia que está en franca decadencia, dicho sea de paso). Así, el fenómeno del “Barbenheimer” fue quizás el mayor acontecimiento cinematográfico de 2023, aunque en materia de premios “Barbie” haya quedado muy rezagada en comparación a su compañera de estreno. El punto es que las diez candidatas en el principal rubro de la noche dan cuenta de ese diverso y contundente año. Aunque “Oppenheimer” campea como favorita, no podemos dejar de destacar que “American Fiction” (una sátira muy al gusto de los que suelen votar en la Academia) o “Los que se quedan” (una comedia dramática que podría dar un idéntico batacazo como el de “CODA” en 2022), o incluso “Los asesinos de la luna”, tratan temas muy “premiables”.

Mejor Actor: Las estupendas actuaciones del veterano Paul Giamatti (“Los que se quedan”) y Bradley Cooper (“Maestro”) llegan sin embargo en un año equivocado, porque todos los reflectores están puestos sobre la introspectiva y temperamental interpretación de Cillian Murphy como el padre de la bomba atómica. Una sola mirada del actor irlandés asumiendo su culpa en la creación del monstruoso artefacto vale el reconocimiento.

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, de izquierda a derecha, JaNae Collins, Lily Gladstone, y Cara Jade Myers en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP)

Mejor Actriz: Aunque “Oppenheimer” hegemonizará casi todo, en esta categoría todavía reina la incertidumbre. El tour de force de Emma Stone en “Pobres criaturas” podría valerle su segundo Oscar, tras “La La Land”, pero hay quienes creen que dos estatuillas a sus 35 años es demasiado, y que Lilly Gladstone, en su papel de “Los asesinos de la luna” resplandece como una opción muy digna. No solo por haber logrado magnetizar con su ternura una larguísima película con dos pesos pesados que podrían haberle robado el protagonismo sin más (Leonardo DiCaprio y Robert de Niro), sino también porque podría convertirse en la primera mujer descendiente de pueblos nativos en alzarse con este prestigioso hombrecito dorado.

Mejor Actor de Reparto: Tras largos años como una de las caras de Marvel, Robert Downey Jr. nos ha recordado el gigante actor que es, al componer a Lewis Strauss en “Oppenheimer”. Su intensa actuación lo convierte en favorito indiscutido de esta categoría.

Mejor Actriz de Reparto: Es inolvidable el papel de Da’Vine Joy Randolph en “Los que se quedan”, como una cocinera que atraviesa el duelo de su único hijo, fallecido muy joven en la guerra. Y con justa razón también es la favorita en esta categoría.

Mejor Director: Tras ver la forma en que Christopher Nolan relata la primera explosión nuclear (un nervioso “in crescendo” que va desde las investigaciones preliminares hasta el álgido milisegundo que encandila y espanta al mundo), uno entiende por qué debería coronarse también en esta categoría. La maestría del director de 53 años, ya convertido en sinónimo de autoría y éxito de taquilla, podría valerle esta codiciada estatuilla, que ganaría por primera vez tras haber sido nominado también en 2018 por “Dunkerque”.

Otros rubros: La misma suerte acompañaría a “Oppenheimer” en categorías como Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Edición, Mejor Guion Adaptado y, sobre todo, Mejor Fotografía, que merecería sin dudas por su suntuoso IMAX. En Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario lo justo sería, sin embargo, que vayan a otros títulos: “Barbie” y “Pobres criaturas” podrían competir en estas categorías por sus maravillosos mundos de fantasía.

“La sociedad de la nieve” trajo la Tragedia de Los Andes a la era del streaming (Prensa Netflix).

Mejor Película Internacional: En esta categoría, tan estimada por todos los países que no hablan inglés, esta vez no tenemos ningún título argentino ni latinoamericano. Sin embargo, “La sociedad de la nieve” (en Netflix) del español Juan Antonio Bayona nos toca muy de cerca a los mendocinos, puesto que además de la historia en sí algunas escenas fueron filmadas aquí, con supervisión del director mendocino Alejandro Fadel (su hermano Ezequiel también actuó, interpretando al arriero). Pero en la gala tiene importantes competidoras: el impactante “Io Capitano” de Matteo Garrone (Italia), la sensible “Perfect Days” de Wim Wenders (Japón) y, sobre todo, “Zona de interés” de Jonathan Glazer (hablada en alemán, yiddish y polaco), que al competir también como Mejor Película se da por descontado como favorita en este rubro.

¿Cómo ver los Oscar este domingo 10 de marzo?

La 96ª entrega de los Oscar se realizará este domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y se transmitirá en vivo para Latinoamérica a través del canal TNT y Max, la plataforma lanzada el mes pasado.

La cobertura a través de TNT y Max comenzará con un pre-show a las 19 que incluirá el desfile de celebridades por la alfombra roja y el análisis de comentaristas. La ceremonia comenzará una hora después en directo desde Los Ángeles.

¿Cuáles son los nominados de los Oscar?

-Mejor película: “American Fiction”, “Anatomía de una caída”, “Barbie”, “Los asesinos de la luna”, “Los que se quedan”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”, “Vidas pasadas”, “Zona de interés”.

-Mejor dirección: Christopher Nolan (“Oppenheimer”), Jonathan Glazer (“Zona de interés”), Justine Triet (“Anatomía de una caída”), Martin Scorsese (“Los asesinos de la luna”), Yorgos Lanthimos (“Pobres criaturas”).

-Mejor actriz: Annette Bening (“Nyad”), Carey Mulligan (“Maestro”), Emma Stone (“Pobres criaturas”), Lily Gladstone (“Los asesinos de la luna”), Sandra Hüller (“Anatomía de una caída”).

-Mejor actor: Bradley Cooper (“Maestro”), Cillian Murphy (“Oppenheimer”), Colman Domingo (“Rustin”), Jeffrey Wright (“American Fiction”), Paul Giamatti (“Los que se quedan”).

-Mejor actriz de reparto: America Ferrera (“Barbie”), Danielle Brooks (“El color púrpura”), Da’Vine Joy Randolph (“Los que se quedan”), Emily Blunt (“Oppenheimer”), Jodie Foster (“Nyad”).

-Mejor actor de reparto: Mark Ruffalo (“Pobres criaturas”), Robert De Niro (“Los asesinos de la luna”), Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”), Ryan Gosling (“Barbie”), Sterling K. Brown (“American Fiction”).

-Mejor guion original: “Anatomía de una caída”, “Los que se quedan”, “Maestro”, “Secretos de un escándalo”, “Vidas pasadas”.

-Mejor guion adaptado: “American Fiction”, “Barbie”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”, “Zona de interés”.

-Mejor edición: “Anatomía de una caída”, “Los asesinos de la luna”, “Los que se quedan”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejor fotografía: “El Conde”, “Los asesinos de la luna”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejor diseño de producción: “Barbie”, “Los asesinos de la luna”, “Napoleón”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejor diseño de vestuario: “Barbie”, “Los asesinos de la luna”, “Napoleón”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejor maquillaje y peinado: “Golda”, “La sociedad de la nieve”, Maestro”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejores efectos visuales: “Godzilla Minus One”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, “Misión: Imposible - Sentencia mortal - Parte 1″, “Napoleón”, “Resistencia”.

-Mejor sonido: “Maestro”, “Misión: Imposible - Sentencia mortal - Parte 1″, “Oppenheimer”, “Resistencia”, “Zona de interés”.

-Mejor banda sonora original: “American Fiction”, “Indiana Jones y el dial del destino”, “Los asesinos de la luna”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”.

-Mejor canción original: “I’m Just Ken” (“Barbie”), “It Never Went Away” (“American Symphony”), “The Fire Inside” (“Flamin’ Hot”), “Wahzhazhe (A Song for My People)” (“Los asesinos de la luna”), “What Was I Made For?” (“Barbie”).

-Mejor película internacional: “Io Capitano” (Italia), “La sociedad de la nieve” (España), “Perfect Days” (Japón), “The Teacher’s Lounge” (Alemania), “Zona de interés” (Reino Unido, hablada en alemán, polaco e yiddish).

-Mejor película animada: “El niño y la garza”, “Elementos”, “Nimona”, “Robot Dreams”, “Spider-Man: A través del spider-verso”.

-Mejor documental: “20 Days in Mariupol”, “Bobi Wine: The People’s President”, “Four Daughters”, “The Eternal Memory”, “To Kill a Tiger”.

-Mejor cortometraje: “Invincible”, “Night of Fortune”, “Red, White and Blue”, “The After”, “The Wonderful Story of Henry Sugar”.

-Mejor cortometraje animado: “Letter to a Pig”, “Ninety-Five Senses”, “Our Uniform”, “Pachyderme”, “War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”.

-Mejor cortometraje documental: “Island in Between”, “Nai Nai & Wai Po”, “The ABCs of Book Banning”, “The Barber of Little Rock”, “The Last Repair Shop”.