Oscar 2024: Christopher Nolan, de director de culto al premio mayor por Openheimer

Christopher Nolan ha cumplido con su condición de favorito en la temporada de premios, al ganar su primer Oscar el domingo por la noche por dirigir “Oppenheimer”.

El visionario británico, de 53 años de edad, ha cosechado elogios de la crítica a lo largo de su carrera, pero nunca había ganado un Oscar hasta ahora. Fue nominado a mejor dirección por “Dunkirk” (“Dunkerque”) en 2017 y por guion original en 2010 por “Inception” (“El Origen”) y en 2001 por “Memento”.

En el escenario, Nolan señaló que desde hace poco más de 100 años se hacen películas y agradeció a la Academia Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por el honor. “No sabemos adónde nos llevará este increíble viaje”, dijo Nolan. “Pero saber que ustedes piensan que soy una parte significativa de ello significa todo para mí”.

Emma Thomas, de izquierda a derecha, Christopher Nolan y Charles Roven posan en la sala de prensa con el premio a la mejor película por "Oppenheimer" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

“Oppenheimer” cerró la noche consagrándose como la mejor película, uno de siete premios Oscar que obtuvo, incluido mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. La cinta obtuvo 13 nominaciones y ha recaudado cerca de 1.000 millones de dólares a nivel internacional.

Nolan superó a Jonathan Glazer de “The Zone of Interest” (“Zona de Interés”), Yorgos Lanthimos de “Poor Things” (“Pobres criaturas”), Martin Scorsese de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y Justine Triet de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”). A los 81 años de edad, Scorsese era director de mayor edad.

Nolan fue aplaudido por su esposa, Emma Thomas, que en dos ocasiones a compartido nominaciones a mejor película con su esposo por producir “Dunkirk” e “Inception”. Los novios de la universidad han sido socios productores en todas sus películas desde 1997.

Nolan había sido el favorito durante la temporada de premios, obteniendo el galardón a mejor dirección en los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, así como en los BAFTA de la Academia Británica de Cine y en los Globos de Oro.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, la actriz Emily Blunt, izquierda, con el guionista y productor Christopher Nolan, centro, y el actor Cillian Murphy en el plató de "Oppenheimer". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Además de la categoría de mejor dirección, Nolan consiguió nominaciones por mejor guion adaptado y mejor película por “Oppenheimer”, la ambiciosa epopeya de tres horas sobre el físico estadounidense que desarrolló la bomba atómica.

El director es conocido por un estilo que favorece la iluminación de tipo documental, las cámaras en mano y el rodaje en exteriores en lugar de en estudios. Muchos de sus contemporáneos lo han elogiado con regularidad, incluido Scorsese, que ha elogiado a Nolan por crear “películas bellamente realizadas a gran escala”.

Entre sus otras cintas se encuentran: “Tenet”, “Interstellar” (“Interestelar”) y la trilogía de Batman, “Batman Begins” (“Batman Inicia”), “The Dark Knight” (“Batman: El caballero de la noche”) y “The Dark Knight Rises” (“Batman: El caballero de la noche asciende”). / Beth Harris