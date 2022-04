Will Smith se internó en una clínica para rehabilitación tras golpear a Chris Rock

Si bien una estrella internacional como Will Smith está acostumbrada a la exposición en medios, redes sociales y otros espacios, el reciente altercado que vivió en la última entrega de los premios Oscar lo puso en el centro de la escena mundial. Y es que Smith le dio un golpe en la cara a Chris Rock cuando el humorista bromeó sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith –esposa del actor-.

Sin embargo, la noche para Will no terminó ahí sino que sumó otro capítulo cuando volvió al centro de las miradas tras ser ganador del Oscar a Mejor Actor. Una noche cargada de emociones que no pasó de largo y dejó consecuencias para la salud emocional y psíquica del artista conocido por producciones como ‘Men in Black’, ‘Independence Day’ y la reciente ‘King Richard’.

Will Smith atraviesa un difícil momento.

Pues bien, la prensa inglesa hizo saber que Smith ingresó recientemente a una clínica de rehabilitación para tratar el enorme estrés que vivió tras lo ocurrido en la mencionada premiación del cine. El diario sensacionalista The Sun detalló que el mediático se internó en un establecimiento de lujoso al que acuden ricos y famosos para superar situaciones adversas y enfrentar todas las presiones que los atraviesan.

“Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generados por los Oscars 2022″, habría asegurado una fuente cercana al artista según expresó el mismo portal. Además, remarcó que el actor necesita “gestionar todo lo que está ocurriendo en su vida”.

A las sucesivas condenas por la reacción violenta que tuvo el actor contra el cómico se sumaron una serie de cancelaciones que acorralan su carrera: Netflix suspendió un proyecto que lo tenía como protagonista y otras de sus producciones se encuentran en “stand by”.

Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett.

En tanto, la Academia de Hollywood anunció que adelantó para este viernes la junta en la que se discutirán las “acciones y consecuencias” que se tomarán con el ganador del Oscar.