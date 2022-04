Rocío Marengo expresó su apoyo a Marta y Felipe Fort

Desde la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja e íntimo amigo de Ricardo y tutor legal de sus hijos Martita y Felipe, empezó el cortocircuito entre la familia del empresario y la del personal trainer, con mensajes cruzados en las redes sociales y ante los medios de comunicación.

Frente a esto, Rocío Marengo pareja de Eduardo Fort, hermano del empresario y muy cercano a los chicos, asistió a los festejos por el cumpleaños de los mellizos, celebrado en Beverly Hills. La modelo estuvo muy activa en las redes, donde compartió parte de la intimidad de los festejos y también publicó algunos mensajes enigmáticos que parecieron apuntar a Karina Antoniali, la ex pareja de Eduardo y madre de sus hijos.

De regreso al país, Marengo habló con Socios del espectáculo y se refirió por primera vez a la muerte de Martínez y habló respecto a los hijos de Fort. “Estoy sorprendida con el estirón que han hecho, como están de maduros, enfocados: tienen ganas de trabajar, ganas de estudiar, ganas de ir para adelante”, dijo, alegre por el presente de los chicos.

Eduardo junto a su esposa Rocio Marengo y a los hijos de Ricardo: Marta y Felipe

“Cada uno está en su derecho de luchar. No sé qué reclaman del lado de la familia, obviamente que estarán a disposición, que estén todos tranquilos y conformes”, expresó. Y a continuación, contó cómo se vivía el día a día dentro de la familia Fort, todavía con el recuerdo de la muerte de Gustavo muy presente.

“Fue duro para la familia atravesar eso, sigue quedando ese coletazo. No es que fue el velorio, fueron los figuretis y ya está”, señaló sin dar nombres, aunque sí dio más precisiones. “Hubo un mal manejo de gente que se dejó llevar por las ganas de figurar. La tele tiene que tener un límite, todos los que trabajamos en tele entendemos que hay un momento en que no es juego, cuando muere una persona ya deja de ser che, te doy explicaciones. A mí no me importa dar explicaciones cuando muere un familiar”, continuó. “Pero hay gente que no se supo manejar y lamentablemente los chicos siendo chiquitos se tuvieron que hacer cargo de malas decisiones de gente grande”, agregó enfática.

Rocío Marengo y Marta Fort

Ya al final, volvió a defender a los jóvenes: “Banco a Martita y a Felipe porque se tuvieron que bancar cosas que ellos no merecían, porque tuvieron que atravesar una situación horrible, es muy trágico lo que pasó, estar en la familia de Gustavo como estar en la familia de Martita y Felipe. Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque vivieron algo que no eligieron. Y todavía no tenían ni siquiera 18 años. Como la familia no habla, atacan”, cerró.