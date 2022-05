Stranger Things 4, volumen 2: cuándo se estrena en Netflix, tráiler y personajes

Netflix lanzó el pasado 27 de mayo el volumen 1 de la cuarta temporada de “Stranger Things” y generó excelentes repercusiones entre los fanáticos y los críticos, que valoraron la vuelta al terror, los nuevos personajes y los conflictos que enfrentan Eleven, Mike, Will y compañía.

Sin embargo, aún no está disponible el final. Es que la plataforma de streaming decidió dividir en dos partes (”volúmenes”) la temporada de nueve episodios, lanzando siete el 27 de mayo y los restantes dos más adelante.

De esta manera, muchos espectadores tendrán la chance de llegar a tiempo al desenlace y/o revisitar los capítulos en detalle.

Cuándo estará disponible Stranger Things 4, volumen 2

Netflix estrenará el próximo 1 de julio de 2022 el volumen 2 de “Stranger Things 4″, es decir, los últimos dos episodios que faltan por ver. El lanzamiento será a las 4 AM (Argentina).

El octavo episodio se llamará “Papa” (duración 1 hora y 25 minutos), mientras que el noveno y último llevará como título “The Piggyback” (2 horas y media).

Stranger Things 4: el villano de la temporada (Netflix)

Sinopsis de Stranger Things 4

La última vez que vimos a los personajes de Hawkins, habían tomado caminos distintos tras la batalla de Starcourt.

En la cuarta temporada se retoma la historia seis meses después, cuando Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) deben averiguar cómo poner fin al Upside Down y, al mismo tiempo, afrontar los altibajos del instituto. Pero la acción no se limita a Hawkins, ya que el drama se desarrolla en Rusia, California y otros lugares. Nadie dijo que fuera fácil ser un cazador de demonios.

Stranger Things 4: Millie Bobby Brown está de regreso como Eleven/Jane Hooper (Netflix)

Tráiler oficial de Stranger Things 4

Elenco de Stranger Things 4: personajes que vuelven

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane Hopper

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Stranger Things 4 (Netflix)

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray Bauman

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Matthew Modine como Martin Brenner

Paul Reiser como Sam Owens

Elenco de Stranger Things 4: personajes nuevos