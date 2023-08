Stranger Things: se reveló un detalle clave de la quinta temporada

Después de su debut en Netflix como uno de sus primeros contenidos originales en 2016, Stranger Things no solo se transformó en un emblema para la plataforma, sino también en un auténtico fenómeno cultural. La serie sigue los dramas de un grupo de amigos que afrontan, entre otros desafíos, una amenaza desconocida que surge de una dimensión paralela.

Vecna de Stranger Things.

A lo largo de cuatro temporadas, sus fanáticos y seguidores testigos de su historia y vieron cómo sus protagonistas crecían. Sin embargo, la serie está cada vez está más próxima cada a su inevitable desenlace, lo cual resulta agridulce para algunos.

Aunque aún hay detalles por revelar, sus creadores se pararon frente a los medios de comunicación y quisieron adelantar un poco de lo que se verá a través de la famosa plataforma de streaming, Netflix. En una charla con Variety, Matt Duffer admitió que el desarrollo de Will, el personaje encarnado por Noah Schnapp, jugará un papel fundamental.

Noah Schnapp en una escena de Stranger Things. Foto: Web

“Will realmente vuelve a ser el centro de atención en la quinta entrega. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a unir toda la serie”, remató para sorpresa de todos.

Aunque Duffer no proporcionó detalles concretos acerca de cómo Will podría tener un papel crucial en la trama, el desenlace de la cuarta temporada de Stranger Things si brinda una pista sobre lo que está por venir debido a su vínculo poderoso con el Upside Down. Siguiendo la sugerencia del co-creador de la serie, la quinta temporada podría asignar a Will un rol más heroico al emplear su conexión sombría como un arma.

Noah Schnapp es Will Byers en Stranger Things.

La quinta temporada de Stranger Things marcará el desenlace de la serie y en esta ocasión constará de 8 episodios inéditos. Más allá de estos detalles, aún no se ha dado a conocer cuando podría estrenarse.

Cuándo se estrena Loki, temporada 2, en Disney+: este es el tráiler oficial

La segunda temporada de Loki empezará el 6 de octubre y se podrá ver completa en Disney +. Además, la plataforma ha dado a conocer el primer poster promocional de la serie, en donde podemos ver nuevamente a Tom Hiddleston en su papel de Loki.

Tom Hiddleston como Loki

En este trailer, se puede ver nuevamente a Loki, Mobius y Miss Minutes, en una historia llena de acción y viajes en el tiempo.

Seguí leyendo