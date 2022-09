¡Se viene la primavera! Prendas que no pueden faltarte

Venimos acostumbrados a días cortos y helados, que de a poco se van haciendo mas largos y cálidos pero solo en algunas horas del día: por lo que si salimos temprano tenemos que pensar en todo esto a la hora de vestirnos.

El vestirnos en capas es una parte de la solución, pero también tenemos que tener a mano prendas con las que sabemos que no vamos a fallar.

Blazers y/o camperas de cuero o jean

Son abrigos livianos, fáciles de transportar si debemos desabrigarnos y que siempre son un sí.

Como ya les he contado el blazer es el “must have” de la temporada, por lo que sumarlo a sus looks diarios, no solo les va a dar ese toque de tendencia, sino que las va a salvar en varias oportunidades con el abrigo justo (seguro en la mañana temprano y en el atardecer).

Por otro lado las chaquetas de jean y cuero son básicos del vestidor, que siempre nos resuelven, por lo que fácilmente podemos sumarlos a cualquier look.

Look con campera de cuero

Campera de jean, el básico de tu vestidor

Remeras, tops o camisas livianas

La premisa para estas prendas seria su fácil combinación con otras prendas de nuestro vestidor: los colores claros no solo nos garantizan que podamos hacer muchas combinaciones sino que además nos mantienen frescas durante el sol de la siesta.

El algodón, las gasas, sedas y linos son ideales para esta época.

Pantalones en colores claros

Con los pantalones para esta época sucede lo mismo que con los tops o camisas: las telas claras repelen el calor, por eso se usan mayoritariamente en primavera/verano.

Los pantalones blancos, serían la vedette de la época, en sus diferentes telas y modelos, podemos usarlos sin parar: de jean, de lino, de gabardina, recto, mom, baggy y el que se nos ocurra es bienvenido para armar un look.

Y si bien el blanco es de los mas usados, también viene ganando terreno los beige en toda su gama de colores.

Propuestas de looks con pantalón beige

Vestidos camiseros

La versatilidad del vestido camisero hace que lo incluyamos en la lista, ya que no solo podemos usarlo como vestido, sino que podemos transformarlo en kimono simplemente desabotonándolo y así sumarlo al look que hayamos elegido aportándole un toque de estilo extra.

Vestido camisero estampado

Vestido de jean camisero

Chatas, mules, chanclas o sandalias

La lista es solo de algunos de los ejemplos de calzados cómodo ideal para media estación, porque acá dependerá de que tan friolentas o acaloradas seamos.