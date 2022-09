Temporada de almuerzos en bodegas: ¿qué me pongo?

La primavera es la estación ideal para salir y disfrutar de los almuerzos en bodegas. Es un plan para disfrutar en pareja o con amigos pero, independientemente de la compañía, la duda es ¿qué me pongo para salir? Aquí hay respuesta con consejos para lograr el look que más se adapte a tu estilo.

Vestidos largos

Sabido es que los vestidos largos nos salvan sin mucho esfuerzo. Si bien los estampados son mis favoritos a la hora de realizar estas salidas, las soleras de gasa o lino largas en colores pasteles, me enamoran profundamente.

Otra de mis opciones favoritas para los vestidos largos, es el broderie, por lo que sume a esta inspiración de looks.

Vestidos largos ideales para ir a una bodega

Vestidos largos, sombreros y sandalias, ideales para un almuerzo bodeguero

Vestidos cortos

Tenemos infinidad de opciones de porque elegirlos, pero para mi la más importante es la comodidad, para garantizarnos un almuerzo super disfrutable. Sea con zapatillas, botitas, chanclas o sandalias quedan divinos y son una excelente opción para tener en cuenta.

Vestidos cortos

Dos piezas

La versatilidad de los dos piezas determinan que sean una opción para casi cualquier ocasión.

Además este año se vienen con todo los tops o camisas anudadas, por lo que si sumamos estas opciones además vamos a estar super trendy: lisos, estampados, con rayas, flores o como más te gusten queda muy bien para este tipo de salidas.

conjuntos de pantalón y falda con top

Sumar una tercer prenda

La regla de la tercer prenda es una regla de moda que consiste en sumar a nuestra prenda superior e inferior una tercera, para completar el look con estilo y elegancia, logrando una diferencia en el aspecto del look muy grande.

Los principales protagonistas de esta regla para mi son los kimonos, ya sean estampados, lisos o tejidos suman un montón, además de proteger los hombros del sol primero y luego del aire.

Agus de cosademujeres con Kimono

Monos

Definitivamente incorporados a nuestros guardarropas, los monos pueden estar presente en sus diferentes versiones en todo tipo de ocasiones y eventos, por lo que las bodegas no son ajenas a ellos: ya sea cortos o largos, podemos sumarlos tranquilamente a nuestro look bodeguero.

Monos cortos una excelente opción

Mono largo con nudo en la espalda y corto estampado, combinados con sandalias y botas.

Lo que no te podes olvidar

Cualquiera sea el look o la opción para vestir que elijas hay imprescindibles que no podes olvidar: sombrero, gafas y protector solar no pueden faltarte a la hora de planificar estas salidas. El sombrero y las gafas no solo completan tu look sino que te van a proteger del sol.

Y si no te sumaste a la regla de la tercera prenda, te sugeriría que lleves una manta tejida, para que cuando baje el sol puedas quedarte a disfrutar del atardecer que en las bodegas suele ser hermoso. ¡Listo, copa en mano... ya estas lista para disfrutar tu salida!