Tengo un casamiento al mediodía, ¿qué me pongo?

Después de dos años en los que no pudimos festejar casi nada, volvieron las fiestas con todo, pero traemos tantos condicionamientos de antaño, que muchas veces la alegría de ser invitada a ese evento tan emocionante y esperado se disipa cuando nos dicen que el casamiento es al medio día.

¿Qué me pongo?

Como invitadas siempre queremos lucir impecables y con cada detalle bajo control, pero el horario en cuestión nos hace entrar en duda a la hora de decidir qué ponernos . Conscientes de esto muchas veces los novios incluyen en la misma tarjeta o invitación un Dress code o código de vestimenta que nos facilita la tarea de decisión, pero el problema se plantea cuando ello no ocurre.

¿Qué dice el protocolo?

Nuestras madres solían decirnos que de día no van brillos ni lentejuelas, que no usemos vestido largo salvo que seamos madrina o familiar directo de los novios, que no nos vistamos de blanco y seguramente cada una de nosotras recordará algún otro no proveniente de alguna abuela o tía.

En general los no, los tenemos claros porque todas esta reglas provienen del protocolo de vestimenta, que es el conjunto de normas o tradiciones socialmente aceptadas a lo largo de la historia, que definen las prendas correctas para vestir en cada evento.

Si bien personalmente creo que cada uno debe vestir como se sienta cómodo y guste, por mas que eso roce con algunas de estas prohibiciones que, vale destacar, ya se han flexibilizado bastante, soy consiente que muchas veces se necesita una guía para conseguir el look que nos haga sentir perfectos.

Guía rápida

- Vestidos, que tipo elegir

Si vamos a los vestidos cortos es seguro que no nos vamos a equivocar. Dentro de los vestidos cortos encontramos los de coctel y los de fiesta, suelen tener el mismo largo solo que los segundos son mas festivos que los primeros y por esa razón podríamos reservarlos para la noche ( ya que suelen estar bordados, ser de telas brillantes o metalizadas).

Diferentes opciones de vestidos cortos, que van super bien para un casamiento al medio dia

No obstante para mi los vestidos largos son una opción super valida, cuando el vestido es muy relajado, simple y de color.

Vestidos lánguidos de un solo hombro, vestidos con onda tipo romana o soleras con faldones de vuelos, no solo son super cómodos, frescos en días muy calurosos sino que quedan muy bien para el medio día.

Dos opciones de vestidos largos divinos para casamiento al medio día

Dos modelos de vestidos largos que pueden usarse para casamiento al medio día

- Trajes o Dos piezas

Conjuntos de top más falda o pantalón, son una excelente opción para invertir, si tuviéramos que comprarnos algo para el evento en cuestión, ya que nos permitirán volver a usar las piezas por separado.

Pueden ser sean de un mismo color (monocromo que se usa tanto y luce tan bien) como aprovechar la ocasión para jugar y combinar diferentes combinaciones.

Varias opciones coloridas de dos piezas para usar al medio día.

Dos conjuntos bien diferentes para inspirarnos

- Monoprendas

Los encontramos en diseños tan variados, que con seguridad podremos conseguir el que mejor se adapte a nuestros gustos o confort: largos, midi, cortos, con espalda descubierta, un solo hombro, breteles cruzados y la lista es infinita.

Tres tipos de monoprendas con distintos largos y cortes

- Colores

Respecto de los colores, todo es válido, podemos elegir todos los colores habidos y por haber, hasta las combinaciones más locas, dejando a salvo como dijimos anteriormente los colores blancos, crudos o tiza que inicialmente quedan reservados para la novia, salvo por supuesto que justamente ese haya sido el dress code fijado para el evento.

El protocolo también indica que no debe usarse el negro, ya que esta reservado para el luto.

- Accesorios y zapatos

Si sos de las que aman usar complementos, no dudes en sumar un sombrero, no solo te protege del sol sino que además le da un toque extra al look.

Soy de la idea de llevar un sobre, donde entre lo justo y necesario ( en mi caso el celular, un brillo y unas gotitas para los ojos). El sobre debe seguir las premisa de evitar los brillos excesivos, aunque un toque de piedras o lentejuelas va bien, siempre y cuando no recargue el look.

También podría ser una cartera, pero debería ser pequeña.

Para la elección de los zapatos tenemos que tener en cuenta el lugar del evento, sobre todo para estar cómodas con el taco de los mismos, ya que generalmente en los casamientos al medio día se prioriza el paisaje y se llevan a cabo en quintas o entre montañas. En estos casos taco grueso o que no se entierre es la premisa.