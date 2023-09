Cuál es el insólito secreto para generar más espacio en tu casa que nunca te habían dicho.

¿Te pasa que tenés muchas cosas en tu casa pero no encontrás lugar para guardarlas? Ya sea porque no entra ni un mueble más o porque todos los lugares están ocupados. Bueno, en esta nota traemos la solución, porque te contamos cuál es el secreto de todo decorador para crear más espacio en un ambiente.

¿Te pasa que tenés muchas cosas en tu casa pero no encontrás lugar para guardarlas?

Así es, existe una forma de generar más lugar en tu casa y no con magia. Sin tener que romper el chanchito ni tirar las paredes abajo, vas a poder ampliar los espacios y tener más rincones donde guardar las cosas para que cada ambiente se vea más ordenado.

Sin tener que romper el chanchito ni tirar las paredes abajo, vas a poder ampliar los espacios y tener más rincones donde guardar las cosas.

Seguramente has visto este elemento decorativo en varias casas pero no le has prestado demasiada atención. Sin embargo, es muy fácil de realizar y solo necesitas unos pocos materiales.

La estantería, tu mejor aliada

Las repisas o estanterías son elementos decorativos que no solamente le dan estilo a tu casa; sino que también generan rincones súper funcionales para guardar y disponer cualquier tipo de cosas en ellas: cajas con fotos, juguetes, vasijas, cuadros, etc.

Las repisas o estanterías son elementos decorativos que no solamente le dan estilo a tu casa; sino que también generan rincones súper funcionales.

Con un par de maderas cortadas a medida por tu carpintero de confianza, podes crear espacios únicos en tu hogar que te ayudarán a mantenerlo más ordenado y a ganar lugar; ya que al estar incrustadas en la pared, ocupan poco.

Con un par de maderas cortadas a medida por tu carpintero de confianza, podes crear rincones únicos en tu hogar.

Ahora que sabes este secreto, es hora de renovar tu casa y empezar a darle tu propio estilo.