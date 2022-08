Trend alert, chalecos: como usar “el ítem de moda” reinventado

Tanto de invierno como de verano, formales, informales y deportivos de a poco van acaparando cada vez más nuestra atención, sin duda hasta ocupar algún espacio de nuestro vestidor.

Pero ¿por qué se han convertido en una pieza tanto de deseo para los consumidores como de diseño para las marcas?

Y es que, con solo sumarlos a un look, lo renovamos por completo y su comodidad sumada a su versatilidad son el plus que contribuyen a que nos enamoren cada vez más.

Otro punto a su favor es que podemos usarlos todo el año y mucho más aun en media estación ya que aportan el abrigo justo a la vez que le dan “ese toque” a cualquier look.

¿Sabés como usarlos?

Si aun no los sumaste a tus looks, te cuento alguna de las opciones de modelos que podes encontrar con la inspiración para que los sumes a tus looks.

Chalecos puffer

Son los inflados y podríamos decir que son los más abrigados y quizás más deportivos e informales.

Esta temporada son un boom los de símil piel o cuero. La combinación de este material con el modelo, nos permite jugar con diferentes combinaciones y adaptarlos a cualquier tipo de look. Por ello a pesar de su informalidad van para looks mas formales también, volviéndolos mas cancheros.

Agus de @cosa.de.mujeres con chaleco puffer

Chaleco puffer corto

Chalecos sastreros

Otros de los modelos más usados en una reversión del clásico chaleco masculino. De hecho, podríamos revolver en placares de maridos, padres y abuelos y seguro encontraríamos alguno que nos venga bien usar.

Agus de @cosa.de.mujeres con chaleco sastrero corto

Chalecos de cuero

Además de los puffer, el clásico chaleco de cuero sería el chaleco en su versión más rockera o motoquera y también sumamente versátil, como todo lo que es de este material.

Inspo con Chaleco de cuero

Chalecos largos

En su versión larga los encontramos a casi todos los anteriores. Tenemos los sastreros tipo tapados sin mangas (quizás los más usados este invierno) y también tipo blazer sin mangas. Ambos en sus versiones ya sea cruzadas con botones, con lazo o rectos para usar sueltos.

También están los inflados en su versión larga, que quedan super cancheros.

Agus de @cosa.de.mujeres con chaleco largo tipo tapado

Look informal con chaleco largo y puffer

Chalecos de punto

En esta versión es donde encontramos una de las mas amplias variedades en diseños, ya que esa es una de las ventajas del tejido: largos, cortos, oversize y ajustados, lisos, estampados, rombos y diferentes texturas.

Inspo con chaleco tejido

Chaleco tejido mas grueso

Street Style

Y en la nota de hoy sumamos la foto del estilo en la calle, para que también puedas inspirarte con ellas.

Jennifer Warro muy canchera con jeans, botas y el toque de su chaleco sastrero

Mariú Paolantonio con un chaleco divino de eco cuero largo. PH: Romi Abel

Estos son solo algunas de las variantes que podes encontrar en esta tendencia, ¿cual es tu favorita?