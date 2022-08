Llegan las liquidaciones de fin de temporada: cómo aprovechar descuentos para renovar looks

Empieza agosto de la mano de las liquidaciones de la temporada otoño invierno y las rebajas van desde un 20% hasta en algunos casos un 50% menos: los comercios necesitan liberar stock y nos tientan con estas ofertas que dan ganas de comprar absolutamente todo lo que nos gustó y nos parecía muy caro o lo que creemos que vamos a utilizar el año siguiente.

Es una época del año en la que verdaderamente vale la pena invertir en algunos ítems: pero en la emoción de ver esas prendas que queríamos tanto mas baratas podemos incurrir en el error de comprar algo que si bien ahora nos enamora, el año que viene no queramos usar.

Entonces, ¿Qué vale la pena comprar? Adquirir básicos del vestidor sería una manera de realizar compras inteligentes, ya que los básicos son atemporales, nos resuelven rápidamente los días que estamos apurados o que no sabemos que usar y encima son ítems indispensables que todos deberíamos tener.

Blazers

Si bien es la prenda clásica y de vestir por excelencia, el blazer no solo puede puede usarse todo el año y para todo tipo de ocasión sino que este último tiempo tiene un plus, porque se ha vuelto un ítem de moda que va con todo y que se usa no solo para ocasiones formales sino hasta con buzo y zapatillas, levantando cualquier look.

Además, todas las marcas han sacado al menos un modelo esta temporada por lo que es fácil de conseguir con alguna rebaja.

En la liquidación podes aprovechar a comprar alguno más abrigado de paño grueso o con algo de lana, pero si conseguís el clásico sastrero que es liviano, también es una compra excelente ya que vas a poder seguir usándolo ahora en la media estación o en las noches de verano.

La infinidad de cortes con los que los conseguimos son infinitos: entallados, rectos, crop, con o sin solapa y los que vienen pegando fuerte últimamente y van a seguir siendo tendencia son los oversize, por lo que en el caso de las mujeres no estaría mal mirar además las liquidaciones de hombre, para ver si encontramos alguno que nos guste ahí también.

Agus de @cosa.de.mujeres con blaizer nude

Agus de @cosa.de.mujeres con blaizer de cuero de líneas rectas

Chaquetas de cuero

La chaqueta de cuero es el básico que aporta el toque canchero y juvenil a cualquier look: podes usarla desde con un jeans y zapatillas hasta con vestidos de fiesta, en invierno y en verano y mucho mas en media estación. Es una prenda que deberíamos tener todos, ya que nos salva en muchas ocasiones.

Las conseguimos de cuero de animal y últimamente también, mucha variedad de cuero ecológico y de muy buena calidad.

Por todo ello, no es tan fácil de conseguirlas en liquidación, sin embargo hay marcas que le aportan algún detalle distintivo a la campera de cuero de esa temporada y al finalizarla la rebajan.

Así que si la conseguimos con algún descuento seria una compra super inteligente.

Campera de cuero combinada con jeans

Look sporty con campera de cuero

Tapados

Cuando tenemos inviernos con tan bajas temperaturas como este año, los tapados son los protagonistas indiscutidos de la temporada, además de que un buen tapado nos viste siempre.

Son de los ítems más caros para adquirir, por ello la oportunidad para comprarlos son precisamente las liquidaciones.

También los tenemos en infinidad de modelos y colores, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente: si queremos sumar un básico eterno del vestidor debemos tratar de buscar los de líneas más clásicas: rectos o algo entallados en la cintura o con lazo también podría ser.

La tendencia oversize en los tapados también viene siendo muy marcada, por lo que, si conseguimos alguno con estas características que nos encante, si bien no es un clásico podemos estar tranquilos que la siguiente temporada será un boom también.

Respecto del género lo recomendable es elegir del mejor paño dentro de las posibilidades y tener en cuenta que si el mismo tiene algo de lana, son los más calentitos.

Si conseguimos alguno negro o camel con estas características podemos estar tranquilos de haber hecho una compra muy acertada.

Agus de @cosa.de.mujeres con tapado de esta temporada

Tapado negro, para un look mas formal

Tapado camel: otro básico del guardarropas

Agus de @cosa.de.mujeres con tapado de boucle

Tapado de paño gris clasico

Agus de @cosa.de.mujeres con tapado de boucle

Agus de @cosa.de.mujeres con tapado rosa

Oportunidades

Jeans clásicos (mas rectos), remeras o camisas blancas o negras, zapatillas blancas también algunos otros básicos del vestidor, por lo que serían ítems convenientes de adquirir con rebajas.

La idea es gastar de modo eficiente, sobre todo en las prendas que usaremos poco en lo que queda de temporada de frio, para no embarcarnos en gastos muy altos que nos dejen endeudados de comienzo a una nueva temporada que también tendrá sus atractivos para comprar.

Looks con jeans clásicos