Ruskerking comienza su gira nacional que pasará por Mendoza

El cantante urbano Rusherking comienza su gira de recitales por el país y Mendoza está incluida entre sus planes. Así, el cantante nacido en Santiago del Estero, comiena sus shows este viernes y el sábado 31 dos shows en el porteño Teatro Broadway que darán inicio a una gira nacional.

Luego de su paso por el teatro de la Avenida Corrientes, comenzará su camino por las diferentes provincias del país que esperan escucharlo en vivo.

Durante agosto, el cantante tiene fechas confirmadas en Tucumán (27), Jujuy (28) y Salta (29). Llegado septiembre, el joven visitará Zarate, Rosario, Santa Fe y Córdoba.

En octubre llega el turno de Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, La Plata, Ushuaia, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew. Y ya para noviembre, se presentará en Villa Mercedes, San Luis, Mendoza y San Juan.

En conversación con Télam, la revelación del momento habló sobre la influencia de la música urbana y el apoyo de sus pares. “Entendemos que todos tenemos que patear para el mismo lado así somos más fuertes, por eso pertenecer a este momento de la música argentina es increíble”, destacó Rusherking durante la nota.

Hoy por hoy, Rusherking ha alcanzado una gran popularidad en el género que se destaca. Con grandes compañeros como Duki, María Becerra, Big One y FMK, entre otros, el músico continúa ganando terreno en una movida musical en pleno auge.

Respecto a la masividad que ha alcanzado, el joven músico señaló que “no me doy cuenta del todo porque fue un proceso. Empecé de nada a ser lo que soy y fui viviendo etapas. Trato de ser maduro y tener los pies en la tierra. Es un flash que tanta gente nos banque, pero procuro llevarlo con normalidad porque esas cosas te vuelven loco y lo mejor es bajarlo a tierra con amigos”.

Se trata de todo un proceso que fue atravesando, desde su partida del norte hasta su llegada a los escenarios de todo el país.

Rucherking cuenta sobre sus comienzos: “Empecé yendo a la plaza Belgrano de La Banda donde aparecieron las primeras competencias de freestyle, si te iba bien pasabas a las competencias de la plaza Alvear es en la ciudad de Santiago”. En ese camino tomó la decisión de probar suerte porque, dijo, “en el norte se ve que todo pasa acá en Buenos Aires, que es el foco de todo y lo que todos soñamos. Tenía un tema que me gustaba mucho y me vine acá con unos ahorros de la escuela y con ayuda de mis papás. Vine solo por la música, estaba componiendo mis canciones y el freestyle lo tenía medio de lado”.

En Buenos Aires debutó en la escena con “Playa”, al que le siguieron “Reina”, Mala vida”, “Ya no me extrañas”, “Somebody Like me”. Su carrera iba en ascenso cuando un día lo llamaron desde una productora importante para que le diera el toque urbano a “Lo que tienes”, una canción de Oriana Sabatini.

Durante el verano antes de la pandemia, Rusherking fue a un campamento de composición y testeo de productores en la costa atlántica argentina. Allí conoció a sus amigos FMK, Tiago PZK, al gran creador de hits Big One y a quien hoy es su pareja, María Becerra.

Comenzó a nacer una amistad muy grande entre un grupo importante al que se sumó Lit KIllah y que luego recibió el padrinazgo de Duki, la mega estrella del trap. “Con Duki también nos conocimos hace poco y tenemos una relación zarpada. Es una persona que admiro mucho, cuando arranqué a hacer freestyle y mis temas, era de los artistas que más me gustaba por la versatilidad y el flow. Ahora saqué una canción con él y es un honor y un logro enorme para mí”, detalló.