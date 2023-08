Qué es el lujo silencioso, la nueva microtendencia que es furor entre las famosas.

Cada tendencia tiene su contra tendencia. Al maximalismo impuesto por varias marcas, con sus logos impresos de distintos colores y tamaños sobre todas sus prendas; se le opuso una corriente minimalista que cambió el paradigma de la moda actual: el lujo silencioso. En esta nota, te contamos todo lo que tenes que saber sobre esta vanguardia y cómo podes implementarla.

El lujo silencioso se remonta al minimalismo y simpleza del street style de los años 90′. Se trata de prevalecer la calidad de la ropa por sobre los estampados y diseños extravagantes o de moda.

Al ser prendas orgánicas fabricadas con materiales resistentes, su precio suele ser elevado a comparación de otras. Es por esto que se lo llama “lujo silencioso”; porque a primera vista se ve un outfit simple y básico, pero que detrás esconde una alta calidad de la ropa respaldada por firmas de renombre.

Cómo lograr un look bajo la tendencia del lujo silencioso

Aunque lo más importante es la calidad de la ropa, es una realidad que no son de fácil acceso para todo el mundo. Pero generalmente, son los expertos en moda los que saben diferenciar entre un lujo silencioso y un simple outfit minimalista. Es por esto que tranquilamente podes crear looks que se asemejen a esta vanguardia sin necesidad de tirar la billetera por la borda.

La clave está en los colores: las prendas deben ser básicas, con colores lisos como el blanco, negro, azul, nude o camel. Las prendas varían, pero la clave está en las camisas, remeras, pantalones sastreros y tapados; todos ítems de fondo de armario que nunca van a pasar de moda.

Los accesorios son indispensables: unas buenas gafas de sol van a levantar muchísimo tu outfit. Además, podes agregar unos aros o cadenitas delicadas para no contrarrestar con el resto del look.

Aunque siempre es una buena opción invertir en prendas de buena calidad para que perduren en el tiempo, esto no quiere decir que el lujo silencioso no pueda ser replicado de otras formas. Al final del día, no deja de ser una tendencia que recientemente obtuvo nombre, pero que existe hace muchos años.