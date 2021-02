Otra baja importantísima de “Sex and the City”: Mr. Big tampoco estará en la serie

La serie éxito “Sex and the City” tendrá una nueva temporada aunque ya son dos los actores con roles protagónicos que no serán de la partida. Primero fue el personaje de Samantha Jones (Kim Cattrall) y ahora se informó que Mr. Big (Chris Noth) tampoco estará en la ficción.

La historia titulada “And Just Like That” será emitida por HBO Max y será el regreso de Carrie Bradshaw, Miranda y Charlotte mientras navegan por la vida en sus 50 años. Sobre la ausencia de Samantha en el programa, los productores confiaron: “Al igual que en la vida real , la gente entra en tu vida, la gente se va”.

“Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades”, añadieron. “Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales, las etapas reales de la vida... Están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que todo debería sentirse algo orgánico, y el amigo que tienes a los 30, es posible que no los tengas a los 50”, completaron.

Kim Cattrall no estará en "Sex and the City". (Foto: AP)

Mr. Big fue el interés amoroso intermitente de Carrie en el transcurso de las todas las temporadas del programa original. Separado del rol de Sarah Jessica Parker al final de la serie aunque se casaron en las dos películas que vinieron después. Ahora sabremos qué sucederá en la continuación de la serie y su relación.

También se rumoreaba que David Eigenberg, que interpretó a Steve, el esposo de Miranda, tampoco regresaría a la serie, aunque un representante del actor declaró a Page Six que todavía estaba en conversaciones para unirse al elenco.

En el caso del papel de Kim Cattrall, se supo que la relación con las otras tres protagonistas se fue enfriando con el paso de los años y que por ello se bajó del proyecto. Mientras que en el caso del actor, no se conoce el motivo verdadero de su renuncia.