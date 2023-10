Los obstáculos en el camino hacia lograr una comunicación más efectiva con los demás.

“Todo es comunicación. No existe la no comunicación, todo lo que hacemos es comunicación”

- Paul Watzlawick

Cuando tomé contacto por primera vez con este axioma de la comunicación de Watzlawick se me abrió un mundo enorme para mí antes inexplorado. Entendí que hiciera lo que hiciera, siempre me iba a estar comunicando. No tenía posibilidad de escaparme de eso. Y esta es una de las principales habilidades que desarrollan los líderes. Porque saben que no van a poder influir en las otras personas si no pueden comunicar efectivamente su mensaje.

Aunque no es fácil, saber comunicarse asertiva y fluidamente es una habilidad que se practica diariamente. Por eso, en esta nota te dejo algunos consejos para sortear los desafíos que este aprendizaje implica.

La cuestión es que, más allá de que ocupemos un puesto de liderazgo o no, todos estamos comunicándonos con el resto del mundo desde el momento en que abrimos los ojos.

Con la primera persona que lo hacemos es con nosotros mismos, entonces se me dispara la pregunta, ¿Cómo es la calidad de mi conversación conmigo mismo? Porque si lo observamos, permanentemente estamos teniendo conversaciones internas: “esto no me está saliendo bien”, “tengo que ir a comprar los insumos para el negocio y seguro ya aumentaron al doble”, “mi jefe me esta mirando con mala cara, seguro que no está de acuerdo con el proyecto que estoy presentando”, “no voy a llegar a los objetivos que me pidieron”, “estoy feo/a”, y miles de cosas más.

Más allá de que ocupemos un puesto de liderazgo o no, todos estamos comunicándonos con el resto del mundo desde el momento en que abrimos los ojos.

No hay posibilidad de no pensar. Es parte de nuestra esencia. La cosa es qué pensamos porque de eso dependerán nuestras emociones. He aquí la importancia de revisar con mucha habilidad, y la precisión de un detective, nuestros pensamientos, lo que nos estamos contando. Y para eso hay todo un bagaje de herramientas para aprender: la primera es el autoconocimiento y poder al menos distinguir qué es un hecho, a diferencia de un juicio, o una opinión que he generado respecto de cualquier cosa.

No hay posibilidad de no pensar. Es parte de nuestra esencia. La cosa es qué pensamos porque de eso dependerán nuestras emociones.

Otro cantar es cuando salgo a comunicarme con el mundo; éste se encarga de mostrarnos a cada momento qué tan efectivos somos ¿Dónde lo veo? En mis resultados, en mis relaciones y principalmente en mi estado emocional. Es muy simple, ¿Siento que perdí mi paz mental? Es la señal de que no estoy yendo por buen camino, que no estoy siendo efectiva con mi comunicación. Estoy segura de que todos lo identificamos perfectamente.

Otro cantar es cuando salgo a comunicarme con el mundo; éste se encarga de mostrarnos a cada momento qué tan efectivos somos ¿Dónde lo veo? En mis resultados, en mis relaciones y principalmente en mi estado emocional.

En este segundo aspecto de la comunicación, que depende del primero (mi autoconocimiento), también existen muchísimas herramientas; como por ejemplo aprender a hacer pedidos efectivos, coordinar acciones y que el resultado sea lo esperado y en el tiempo planificado, aprender a escuchar, lo cual incluye muchísimas cosas, no solo las palabras, sino todo lo que tiene que ver con lo no verbal, con lo que no se dice.

Aprender a hacer pedidos efectivos, coordinar acciones y que el resultado sea lo esperado y en el tiempo planificado, aprender a escuchar, lo cual incluye muchísimas cosas, no solo las palabras, sino todo lo que tiene que ver con lo no verbal, con lo que no se dice.

Culpable o no

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la mayoría de las veces que tenemos un conflicto con otra persona es que tendemos a creer que el otro es el que empezó, el culpable de la situación y muy pocas veces nos detenemos a pensar que algo de lo que está sucediendo tiene que ver con nosotros. Y nos la pasamos todo el tiempo tratando de defender nuestra posición sin considerar siquiera por un momento lo que el otro tiene para decir, imbuidos en nuestro pensamiento preparando la próxima respuesta para conseguir al final de la conversación tener la razón. Nos vamos contentos, airosos por haber ganado la discusión. Pero, ¿Qué pasó con la relación? No creo que haga falta responder esta pregunta.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la mayoría de las veces que tenemos un conflicto con otra persona es que tendemos a creer que el otro es el que empezó y que es el culpable de la situación.

Ese juego mental es el del ego, ese mecanismo disfuncional que hemos aprendido para “aparentemente” protegernos. Creemos erróneamente que estamos protegiendo algo, cuando en verdad es exactamente lo contrario. Por ejemplo, una persona no se abre a nuevas relaciones por miedo a sufrir ¿Qué es lo que aprendió? “si confío en una relación voy a sufrir”. Entonces aparentemente se está protegiendo para no sufrir, pero se está perdiendo la posibilidad de hacer con otros, de crear con otros, de aprender con otros.

Ese juego mental es el del ego, ese mecanismo disfuncional que hemos aprendido para “aparentemente” protegernos.

En fin, hay mucho más para aprender. Lo importante es tomar conciencia de que se puede aprender y empezar a ser más efectivos en nuestra comunicación y, por lo tanto, en nuestras relaciones y resultados materiales.

Mi nombre es Julieta Casnati, Master Coach Internacional, y si querés saber más sobre coaching, ingresá a nuestra cuenta de Instagram @coachingpsicologicointegral para enterarte de todo lo que tenés que saber sobre nuestra academia ¡Nos vemos en la próxima columna!