¿Cómo empezar a comunicarnos con otros de una manera más efectiva?

Seguramente casi todo de lo que hable en esta columna va a estar relacionado con la comunicación, que es la disciplina que atraviesa todo lo que hago. Por eso, en esta ocasión, te dejo unos consejos para empezar a comunicarte más efectivamente y que tus palabras tengan los resultados que deseas.

Consejos para empezar a comunicarte más efectivamente y que tus palabras tengan los resultados que deseas.

Como seres humanos, la comunicación es algo que nos toca a diario. Pensa en la relación con tus padres, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con la persona que te cruzas en un negocio y toda situación que se te ocurra. Según sea la calidad de tu comunicación, será la calidad de las relaciones que vas construyendo día a día. ¡Y los resultados que obtengas!

¿Lo habías pensado? Ése es el motivo por el cual titulé a esta, mi primera columna, “el arte de la comunicación”. Porque realmente considero que es un arte.

La comunicación como un arte.

El arte de la comunicación

Siempre me ha maravillado escuchar las conversaciones. Tengo anécdotas muy graciosas, como perder un micro que nos llevaba del hotel a los museos del día, en un viaje que hicimos, por estar escuchando a una pareja que hablaba en inglés, cosa que a mí me resultaba muy interesante, o estar esperando en la cola del supermercado y escuchar lo que conversan los que están cerca mío, o ir caminando por la calle y escuchar lo que conversan los que van adelante. Y todo eso por pura curiosidad, por saber qué les importa a las personas, qué valoran, cuáles son sus preocupaciones.

Los secretos de la comunicación efectiva.

Durante mucho tiempo no entendía por qué lo hacía, hasta que descubrí que estaba buscando los secretos de la comunicación efectiva. Y no digo que los haya encontrado; pero sí me he dedicado a investigar al respecto y, desde el mundo del coaching, lo sigo investigando todo el tiempo.

Coaching y comunicación

Seguramente te preguntarás, qué es eso del coaching, ese término que parece haberse puesto de moda en los últimos años. En pocas palabras, un coach es un profesional que acompaña a una persona, un equipo o una organización, a través de procesos conversacionales y técnicas específicas, a alcanzar los objetivos que se proponen. Como seguramente te habrás dado cuenta, hace falta saber conversar con efectividad.

De paso, te cuento que el pasado sábado 17 de junio presenté mi primer libro titulado “Sesión Empowerment” y mucho tiene que ver con la comunicación, porque para ser un buen coach, hace falta ser muy competente en esta disciplina.

¿Cómo empezar a ser más efectivos en la comunicación?

Aprende a escuchar es el primer paso. Dedícate esta semana a prestar atención e intenta detectar las emociones desde las cuales habla la persona que habla. Observa su gestualidad, su corporalidad, el tono de voz, la velocidad, y todo lo que te llame la atención. El otro no tiene por qué darse cuenta que estás haciendo eso.

Cómo comunicarse más efectivamente: aprender a escuchar.

¿Sabías que de todo lo que comunicamos aproximadamente el 93% tiene que ver con lo no verbal, es decir lo que expresamos con nuestro cuerpo? Esto significa que si aprendes a “leer el cuerpo” es decir “lo que no se dice”, tendrás mucha más información que sólo centrándote en el mensaje, es decir “lo que se dice”.

La importancia de la comunicación no verbal.

Te desafío a que empieces a prestar atención a lo que van comunicando los cuerpos de las personas con las que vayas hablando, especialmente la gestualidad, los tonos de voz, la conexión visual, cómo usan las manos. También que trates de descubrir lo que “no dice”, lo que hay detrás de las palabras.

Te dejo con esta invitación y nos encontramos la semana próxima para seguir conversando sobre qué es lo que se dice y no se dice en el acto comunicativo y así poder ser cada vez más efectivos en la comunicación. ¡Te espero!