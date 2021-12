Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios con una gira

Anunciando su regreso a los escenarios y, a la vez su despedida, Joan Manuel Serrat anunció que se retira de las presentaciones en vivo. El artista lo hizo a través de la difusión de su próxima gira, la que implicaría su regreso a los conciertos en vivo desde la pandemia.

Serrat anunció que dará una gira que comenzará el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

“Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global del Covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”, dice el comunicado que el cantautor publicó en su web oficial.

La lista de fechas donde el cantautor se presentará en su gira del próximo año estarán disponibles a partir del 8 de diciembre, donde también se detallarán los lugares que pueda visitar además de la NYC y Barcelona.

"la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”

El autor de “Mediterráneo”, “De vez en cuando la vida” y “Esos locos bajitos”, entre otros éxitos, no habló específicamente de lugares, aunque si dejo la puerta abierta a una posibilidad de venir a Latinoamérica. “¡Qué seria de mí sin ella!”, dijo.

El retiro de Joan Manuel Serrat

El día de hoy comenzó con el comunicado del retiro del cantautor. En una entrevista con el diario El País de España, admitió: “He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga.”

En cuanto a los motivos, Serrat dijo: “Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa”.

Luego aclaró: “Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina (febrero 2020) que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la covid… Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona”.

El próximo 8 de diciembre se conocerán los lugares y fechas en las que el músico llegará.

“Una de las cosas más importantes que me ha dado mi oficio es la posibilidad de viajar. Y la de viajar, la posibilidad de tener amigos en muchos lugares que me han ayudado a descubrir y valorar las cosas. Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”, dijo sobre las cosas que se encontrará en esta última gira.

Y si hablamos de repertorio que sonará, contó que: “Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”.