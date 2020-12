Humor y música juntos en “Las Heras Sonríe”: el clásico festival vuelve de manera presencial

Sin cortar con la racha y por 14 años consecutivos, llega nuevamente el festival de risa característico de los lasherinos. Después de esperar por la confirmación de la presencialidad, los mendocinos podrán disfrutar de dos noches de shows en vivo en la sala Malvinas Argentinas de Las Heras.

Humor y música se unen durante dos noches de sábados para reunir al público en una velada única que año tras año llega a Mendoza. A las 20:30 comienza la función de artistas.

Bajo la organización de Daniel Aye, esta nueva edición traerá seis artistas lasherinos, entre ellos dos músicos, que darán una presentación frente a un público reducido debido al protocolo establecido.

“Planear el Festival fue complejo, porque Las Heras, como todo el mundo, tenía otras prioridades sobre todo en lo sanitario, entonces yo lo tenía pensado tanto para hacerlo en streaming como presencial. Y si bien es un Festival de invierno, supimos esperar y antes de que termine el año logramos hacerlo, y con público”, cuenta el actor mendocino.

Serán dos fines de semana a puro arte. Este primer sábado 12 de diciembre se presentarán el humorista Víctor Di Nasso con su personaje de Clown, la comediante Jessica Echegaray con su clásico stand up acompañados este año por la música de Víctor “La Pepa” Flores.

“Expectativas las de siempre, la de ir a un lugar donde la gente ya va predispuesta a reír y rodeado de colegas que van a hacer reír también. Eso está muy bueno, me gusta mucho, todas han sido experiencias muy buenas y gratificantes, es muy lindo lo que se genera ahí”, asegura Víctor Di Nasso, quien hace poco volvió al Teatro Independencia para festejar los 15 años de su show y quien ha participadode varias ediciones del Festival.

Por otro lado, el sábado 19 será el turno del uspallatino Venancio, el humor de Alejandra Rocamora y la música de Carlos Herrera “El torbellino tropical”.

Al tratarse de protocolo, la capacidad permitida de la sala es de 35 personas, y si bien las entradas son gratuitas, deben reservarse al mail lhsonrie2020entradas@gmail.com.

“Cada función dura 60 minutos. Este año, el humor que se verá va desde el stand up, pasando por monólogos costumbristas, personajes y chistes. Siempre he tratado de incluir cosas nuevas en el Festival, este año eso fue menor debido a la pandemia, ya que no nos permite tener gran cantidad de gente arriba del escenario”, explica Daniel.

Después de un año duro donde los mendocinos han permanecido encerrados durante varios meses, este festival es un respiro y una propuesta que los lasherinos esperan año tras año y que en esta oportunidad les permitirá cerrar el año de la mejor manera.

Y así lo comparte su presentador, coordinador y conductor Daniel Aye. “Este es un Festival muy esperado por la gente de Las Heras, siempre fue visto por mucho público ya que de las 13 ediciones anteriores, muchas se hicieron a doble función en el estadio Polimeni. Y poder hacerlo antes que termine el 2020 junto a Cultura de Las Heras, es como un remanso entre tanta pálida vivida este año.”

Respecto a la respuesta que el público tuvo en su vuelta al teatro, Di Nasso expresa que " no solo lo vi sino que también recibí muchos mensajes agradeciendo, felices de volver al teatro, felices de la obra, de reír. Todos muy felices y con mucha necesidad de que esto pase.”

Sumado a la euforia que se produce en el público, se encuentran los actores y músicos que han pasado una etapa de poco trabajo artístico y ahora nuevamente vuelven al ruedo, permitiéndoles compartir sus talentos frente a su fiel público. “Los artistas están copados de volver a actuar frente al público y de estar en este Festival que es un clásico del humor mendocino”, asegura Daniel.

“La vuelta al escenario la viví, antes de que ocurriera, extrañando, con mucha emoción, deseando que pase, no sabiendo qué iba a pasar cuando subiera, incluso tenía un poco de miedo o temor de que la emoción no me dejara actuar y salir a jugar. Pero una vez que pisé el escenario fue maravilloso incluso sentir que no había pasado el tiempo”, expresa el clown y asegura que está ansioso por sacar del ropero sus personajes para esta noche.

Este festival nació en 2007 como algo popular para toda la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de espectáculos, ya sea por cuestiones económicas o por la distancia que los separa de los espacios que alojan este tipo de shows.