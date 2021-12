Gladys Silione presenta “No hay mañana”, una innovadora propuesta teatral al aire libre

“La realidad es que la mujer puede estar súper empoderada, incluso ser superior a él en carrera, laburo o vida, y eso termina siendo un foco muchas veces más común de desarrollo de una relación tóxica y violencia que esta mujer víctima.”

Así lo relata Gladys Silione, la directora y cabeza de esta nueva propuesta artística que llega hoy al escenario mendocino. “No hay mañana” se titula esta nueva obra teatral musical que la artista presenta en el Espacio verde de Guaymallén.

Con una temática principal que aborda la violencia de género desde un costado menos victimario y más realista, la actriz y directora propone como personajes principales una pareja como foco para abordar diferentes micromachismos.

Virginia es una abogada exitosa y con una carrera en ascenso. Por su parte, Fabían estudia y trabaja, pero no le va tan bien.

La diferencia entre ambas realidades comienza a crecer y todo empieza a cambiar. Este será el foco que comenzará a hacer surgir celos, demandas, inseguridades, llevando la situación a un extremo insostenible y dañino.

La obra cuenta con guión de Gladys Silione y asistencia de dirección de Gonzalo Bendelé, ambos protagonistas.

Lejos de querer abordar la obra desde un costado victimista y estereotipado, Galdys propuso ahondar en una relación como cualquier otra, justificando que muchas veces este tipo de situaciones de violencia se viven en los círculos menos pensados.

Con el escenario ubicado en el Espacio Verde junto a la lateral del Acceso Este y Boulevard Pescarmona. (Frente al Mendoza Plaza Shopping), la obra será con entrada libre y gratuita al aire libre. La cita está programada para este sábado 18 de diciembre a las 22.

Las particularidades de “No hay mañana”

Con guión de Gladys Silione y asistencia de dirección de Gonzalo Bendelé, ambos protagonistas de la obra, No hay mañana propone ahondar en una temática compleja desde un costado muy innovador en el teatro mendocino.

Si enumeramos cuáles son las particularidades de la obra, en primera instancia resulta llamativa la idea de tratar un tema delicado desde una perspectiva musical.

Desde el principio, la directora afirma que no estaba pensado para ser un musical. Sin embargo, cuando la inspiración llegó a su mente en un momento de lucidez, decidió que la música formaría parte del mismo texto y guión de la obra.

Gladys interpreta a Virginia, una abogada exitosa y con una carrera en ascenso. Por su parte, Gonzalo dará vida a Fabían, quien estudia y trabaja, pero no le va tan bien.

“Cuando lo escribí no podía ser musical, eso siempre nos da una idea de comedia, alegre, algo más brilloso”, explica. Aunque cuando recuerda el momento en que la primera inspiración afloró, comprendió que podía ser un musical. “Yo vengo peleando en el género musical por lo que pienso que también hay que deconstruir esta idea de que siempre es comedia musical.”

La obra cuenta con letras de Gladys y armonización de José Villegas.

Otra de las particularidades que la posicionan entre una de las revelaciones del año es el desarrollo de la historia en tres escenarios en simultáneo. Con una enorme pantalla en el escenario del medio y dos a los costados para darles el espacio a ellos de actuar, la directora cuenta cómo fue que surgió esta idea.

“Los escenarios fueron una cuestión circunstancial que me terminó de hacer entender que esta obra tenía que ser diferente”. La actriz relata que fue desde el primer momento aceptada con la condición de que fuera un espectáculo al aire libre.

"La idea es generar un cuestionamiento profundo en los espectadores sobre qué es eso que podía significar violencia y cuántos tipos de violencias en un micro-machismo muchas veces aceptamos y naturalizamos."

Claro que no era idea suya, aunque si de adaptarse hablamos, Gladys es experta. En dos días todo iba en marcha a concretarse, cuando le surgió la idea de agregar un elemento que diera un formato completamente diferente al imaginado en primera instancia.

“Me surgió la idea de poner una pantalla para darnos tiempo a cambiarnos sin parar, que todo sea continuo y terminamos fusionando lo audiovisual. Nosotros entramos y salimos por esa pantalla, estamos en el escenario y de pronto salimos y aparecemos ahí, entonces se van linkeando los tres escenarios”, cuenta.

Con una experiencia completamente diferente, el público estará siempre rodeado de cada hecho y suceso que vaya ocurriendo. “Todo el tiempo se juega con el factor sorpresa con el público, siempre trataremos de jugar con eso de ‘sé lo que están esperando, pero no se lo vamos a dar’, entonces jugaremos con esa tensión”, explica Gladys.

La obra se desarrollará en el Espacio Verde junto a la lateral del Acceso Este y Boulevard Pescarmona. (Frente al Mendoza Plaza Shopping).

¿Y en cuanto al mensaje? “No tiene un mensaje digerido. Cada uno y cada una va a digerir ese mensaje y cada espectador puede interpretar algo diferente. Nos ha pasado con los ensayos generales que he ido preguntando a la gente involucrada y todos tienen percepciones diferentes de algunos ítems, y es algo que me interesaba que así fuera. Tiene que ver con empatía y no empatía, apreciaciones generales y demás, y no está mal.”

Una temática necesaria de abordar

Cuando hablamos acerca de cómo surgió la idea de poner sobre el escenario esta temática, Gladys Silione contó que fue puramente sacada de su vida y la de las personas que la rodean. “En medio de la lucha, de analizar cuantas veces yo viví violencia sin que fuese física y con toda la movilización emocional que me trajo la pandemia, empecé a escribir este proyecto”, explica.

Lejos de colocar el foco en la violencia explícita, cuenta que su objetivo principal es salir de ese cliché que hoy por hoy existe de la violencia de género y el patriarcado. El hombre que golpea no es el único que emplea violencia.

“En medio de la lucha, de analizar cuantas veces yo viví violencia sin que fuese física y con toda la movilización emocional que me trajo la pandemia, empecé a escribir este proyecto”.

“No nos interesa sentarnos a ver cómo le pegan a una mujer, nos interesa tratar de analizar si eso me puede estar pasando a mí o a otra. Que interpele al público en qué implica la violencia de género y de lo mucho que implica más allá de un golpe”, explica.

- ¿Cómo va a ser abordado?

Esta es una historia que va decreciendo. Hay escenas de violencia, pero tratamos de que no sea el foco. Sino que la idea es generar un cuestionamiento profundo en los espectadores sobre qué es eso que podía significar violencia y cuántos tipos de violencias en un micro-machismo muchas veces aceptamos y naturalizamos en nuestros padres, hermanos, parejas, amigos. Estos detalles que ya deberían ser algo groso y que muchas veces dejamos escapar.

- ¿Cuál fue el desafío más grande?

El desafío fue creer en un principio que podía hacerlo, porque realmente lo hice muy sola. Y, además, confirmar que pude. Ese es un mensaje para mi mujer gestora porque siempre te acostumbras a hacer cosas pequeñas o trabajar con lo que hay, y cuando me dije como objetivo que quería que fuera más grande, fue hermoso que se diera.

- Es un mensaje que también inspira a otras mujeres…

Me gustaría que esto les pase a muchas más mujeres en Mendoza, que no tengan miedo, porque lo primero que tenemos es miedo. Una tiene que creer en su capacidad y darle para adelante.