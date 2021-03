La exitosa obra “Los Monstruos” tendrá su versión mendocina que estrena hoy

¿Quién no se comparo con otra persona respecto a su crianza? ¿Qué padre no se preguntó si estaba criando de forma correcta? ¿Quiénes son Los Monstruos entre padres e hijos?

Esto plantea la exitosa obra de Emiliano Dionisi que arrasó durante cuatro temporadas las taquillas de Buenos Aires y hoy lleva a las tablas mendocinas para seguir sembrando espectadores.

Pero, ¿Hacía dónde apuntan Los Monstruos? “En Los Monstruos son dos personajes, Claudio que tiene un hijo de 11 años, y Sandra que tiene una hija de 9. Estos niños justo concuerdan que se cambian a una misma escuela pero vienen de una escuela donde han tenido problemas, son ‘los niños monstruo’, niños con muchos problemas de conducta, de socializar, son inquietos, son niños que no son ‘del común’. La obra se trata de cómo ellos dos van atravesando esta paternidad y maternidad, lejos de ser una obra aleccionadora que te diga qué hacer en cuanto a la crianza de los niños, te muestra la realidad, entonces termina siendo una obra súper divertida, se van a reír un montón pero a la vez es súper dramática y emocional que hacen sentir identificado al público, no se puede escapar de la temática”, cuenta Martin Chamorro, director de su versión mendocina.

En ese sentido, la empatía y la identificación son las claves de que este musical funcione de una manera tan perfecta.

Lejos de mostrar una versión romántica de la maternidad o paternidad, refleja una realidad que se vive desde siempre. Martin adelanta respecto a ello que: “Vas a ver cosas de tu mamá, de tu papá, de vos mismo, de personas que conoces. Plantea esto de que la gente cría a sus hijos como puede, una de las frases es que nadie te enseña a ser papá o mamá. Y quiero que la gente se plantee quiénes son los monstruos: los padres, los hijos o yo que estoy viendo la obra”.

Los Monstruos llega esta noche a las 21 al Teatro Mendoza en el marco del Día Internacional del Teatro, una obra que, además de elogios del público y la crítica, recibió 7 premios HUGO al teatro musical, 4 premios ACE y 4 premios Florencio Sánchez, entre muchos otros reconocimientos.

La odisea y obsesión por la obra

No es ninguna novedad, así como afirma que al público le fascinará, simplemente es porque se remonta a la experiencia. Martin está ligado a esta obra desde mucho antes de que fuera un hecho que pudiese hacerla.

Estrenada en 2015, fue en su primera temporada en los teatros en que el director se encontró con este ‘monstruo’. Desde allí, no se separaron.

“Yo vi esta obra en Bs As cuando se estrenó en 2015 porque me la recomendaron y salí de esa obra y nunca había visto algo igual, me fui con la cabeza explotada de información y de ver a gente tan talentosa haciendo cosas tan complicadas y precisas arriba del escenario. Yo era muy joven entonces y me fui con el sueño de algún día… Volví a verla porque estuvo cuatro años en cartelera, lo cual es muchísimo, la vi tres veces y siempre me fui planteandome esto en la cabeza y a la vez yo adquiría más experiencia acá en Mendoza y me instruía en actuación, en dirección”, relata el joven director mendocino.

Tras una larga búsqueda, logró contactarse con Emiliano Dionisi, director y dramaturgo de Los Monstruos y un hombre con una amplia trayectoria en teatro y televisión. En lenguaje coloquial, Martín se lanzó a la pileta para conseguir su posibilidad de llevar una obra que lo había acompañado durante años. Fue así que en 2017, se dió el encuentro que tanto esperaba.

“Charlamos y le conté lo que significaba para mí la obra, en ese momento estaba en un catálogo del INT por lo que no se podían vender los derechos y además ellos querían seguir haciéndola. Esperé y en 2018 me llama, me dijo que le iban a soltar la mano a la obra, ya se la habían empezado a dar a otros países y como yo fui la primera persona en pedirle los derechos en Argentina, me la dieron a mí. Ahí ya me puse inmediatamente, llame a Gonzalo y Claudia, empezamos a ensayar, nos mandaron texto y partituras, esto fue en 2019 y en 2020 íbamos a estrenar.”

Gonzalo Bendelé y Claudia Racconto protagonizan este musical que te hará reír y reflexionar a la vez. Juan Manuel Monteoliva

El hecho de llevar adelante una obra que por donde la mires es perfecta, impone un gran desafío para el director. En este caso, el desafío más grande fue adaptar y estar a la altura del único requisito que le exigieron: cambiar su puesta en escena original.

“Allá era muy sencilla, dos sillas y una biblioteca con juguetes referente a niños. Nosotros acá hicimos una puesta en escena más conceptual , no tan despojada, todo ocurre en una habitación de un niño/niña. La estantería sigue estando pero es una habitación mucho más grande donde los niños guardan sus juguetes, y también es más dinámica por esto de los objetos que no estaban en la obra, esta versión tiene mucho más movimiento. Esto también nos da una pauta de los estados de ánimo que ellos tienen.”

El elenco que lleva adelante esta obra está conformado por Martín Chamorro en dirección, sobre el escenario la potente dupla Gonzalo Bendelé y Claudia Racconto, y en la música Nico Bendelé y Marcelo Adaro.

En este punto, Martín asume que desde un primer momento, ni siquiera dudó en quienes serían sus personajes estrella. “Los chicos son muy buenos, tanto Claudia como Gonzalo tienen un entrenamiento vocal actoral muy fuerte entonces yo cuando pensé en los actores, directamente se me vinieron a la cabeza ellos dos. Es una obra que es difícil de hacer y el talento que tienen ellos los ha ayudado a tener una facilidad y dinámica bastante rápida. Yo veo los ensayos y es como si viera la obra por primera vez, es una locura, me sigo riendo, me emociono, veo el avance de ellos y me hace sentir orgulloso de lo que hacemos y confiado de las decisiones que tomamos. Pienso que muy pocas personas podrían llegar a interpretar esta obra y hacerle la justicia que merece, y ellos lo hacen de manera sobrada.”

Y agrega: “Yo como director tengo dos objetivos: que la gente se quede con el mensaje de la obra y diga ‘qué monstruos que son los personajes’ y cuando salgan ‘que monstruos son los músicos y los actores’, porque no pueden más, es increíble el trabajo que hacen.”

El sueño llegó a la puerta de su casa y lo está viviendo. Disfrutando de cada ensayo, cada línea del guion, cada momento sobre el escenario, los límites no existen para Martín. Sin ninguna duda y con gran énfasis, admite que le gustaría llevarla más allá de nuestra provincia.

“Nosotros tenemos derechos para hacerla en Mendoza, Emilio va a venir a ver la obra así que le vamos a plantear la idea a ver si podemos hacerlo en Cuyo. En cuanto al streaming se puede hacer pero por lo que yo no quiero hacerlo es porque la obra tiene un gran impacto y en lo presencial te arrasa emocionalmente, en la pantalla eso se diluye”, cierra.

Sobre Los Monstruos

Fue estrenada en 2015, bajo la dirección general de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Martín Rodríguez y protagónicos de Mariano Chiesa y Natalia Cociuffo, quienes arrasaron con premios por su notable interpretación.

La obra recibió siete Premios Hugo (Oro, Mejor musical de la temporada 2015-2016, Mejor actuación protagónica femenina, Mejor actuación protagónica masculina, Mejor dirección general, Mejor libro de musical argentino, Mejores letras de musical argentino), cuatro premios Florencio Sánchez 2015-2016 (Mejor musical argentino, Mejor actuación masculina en musical, Mejor actuación femenina en musical, Mejor música original), cuatro premios ACE 2015-2016 (Mejor musical, Mejor música original, Mejor actuación masculina en musical, Mejor dirección en musical), el Premio Trinidad Guevara 2015-2016 (Mejor banda sonora / partitura), Premio Argentores a la producción autoral (Música), y Premio AADET 2016 (Mejor espectáculo musical).

Los monstruos participó en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2015, el 12º Festival de Rafaela (2016) y del Catálogo INT Prensa 2017. Realizó, además, una gira por Santiago de Chille (2017).