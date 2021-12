Freestyle Time: un show inédito que va de lo urbano al flamenco

Una unión inédita entre el freestyle y otras danzas urbanas, además del flamenco, es lo que se verá hoy en “Freestyle Time”, un show que estrena en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Ese género musical, que actualmente vive un auge especialmente entre los jóvenes, es el punto de partida para salir a buscar nuevos sonidos y movimientos. Porque el baile acompañará la cita en todo momento bajo las consignas de la directora, la bailarina y coreógrafa Romina Vera.

Desde su espacio de formación, Era, tiene la experiencia de tensionar los límites de la expresión corporal. Y ahora, en el que también es el lanzamiento de Lucas, un nuevo artista de la escena urbana mendocina, dará prueba de su constante trabajo y sus nutridas influencias.

Los variados segmentos invitarán a subir al escenario a More Ass, conjunto de twerk que interpretará un fragmento de la obra K-arass, de Tamy Álvarez; Pablo Garay, bailaor que fusionará flamenco y freestyle; Lucas Rinaudo, quien hace beat box; y el recital de Lucas, con las bailarinas Sofía Furlani, Martina Sigona y Agostina Quiroga.

“Esta idea surgió porque íbamos a hacer el recital de Lucas, que se está lanzando ahora a hacer reguetón y trap. Para acompañarlo, queríamos hacer algo que estuviera referido a esa música. Quisimos hacer una fusión para que acompañara ese recital”, cuenta Vera, quien es asistida en dirección por Santiago Borremans.

“Es un espectáculo fusión de intervenciones, donde van a poder ver un poco de flamenco, un poco de twerk, un poco de reguetón, y por supuesto de freestyle, que es justamente cómo se llama el evento”, explica la directora, responsable también de otras obras como “Love Fucking Drag Queen” y el reciente “Rockambole”, que llevó por primera vez la estética del rock nacional y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a esta disciplina.

El propósito es romper “la estructura corporal” para revelar nuevos cruces entre los estilos. Lo cual fue un gran desafío, “porque fusionar danza con canto es fácil armarlo, pero al momento de coreografiar no quería que fueran pasos referidos al reguetón o al twerk, sino usar todas las herramientas de trabajo que tengo incorporadas en mi cuerpo, que he venido trabajando a lo largo de mi carrera”, revela.

Para enriquecer la puesta es que convocó a referentes de distintos ámbitos, como Garay, notable y premiado bailaor, y Borremans, quien siempre busca experimentar con la teatralidad. “La convocatoria la hice pensando en diferentes artistas. Pablo me parece un artista de la ostia, que abre las posibilidades a hacer algo diferente y no solamente se queda en el flamenco: se anima a fusionar con otras danzas y no se queda en lo mismo. Lo convoqué porque es uno de los bailaores de Mendoza que se anima a lo diferente”.

“Santiago es mi asistente de escenario, se va a encargar de las luces y de que las pistas salgan en orden, de que el escenario esté bien puesto, de las luces... Lo convoqué porque me parece que es un gran artista y que puede acompañar muy bien estos espectáculos”, dice.

Borremans, por su parte, destaca que es una puesta “muy pensada” y con mucha actualidad, porque se refiere a música que está sucediendo en las calles.

La ficha

Freestyle Time

Fecha y hora: Hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Entrada: $500 (general) en entradaweb.com.ar.