Estrenos de junio: ¿Cuáles son los tanques que llegan a las plataformas digitales?

Con las nuevas restricciones y afectados por la pandemia que azota al mundo, las plataformas de películas y series se han convertido en un fiel aliado a la hora de mantenernos resguardados en casa.

Permitiéndonos ya no sólo cubrir el espacio del entretenimiento, sino también el del saber, mes a mes los portales de contenidos audiovisuales buscan aumentar su variedad para absorber la mayor cantidad de público.

Es así que comienza un nuevo periodo del calendario y rápidamente vamos a fijarnos cuál de los contenidos que llegan veremos primero. Por eso, y simplificando tu tarea, aquí te contamos cuáles son los tanques que llevan este junio a las plataformas de Amazon, Netflix y Disney+, sumado a quede llega a Latinoamérica HBO MAX a fines de mes.

Disney para niños y adultos

Es un hecho. Desde hace años, Disney dejó de anhelar sólo al público infantil y más ahora que su plataforma ha llegado a casi todo el mundo.

Después de producciones como WandaVision, Mandalorian y Soul, vemos que la empresa creadora de Mickey lejos de centrarse en un solo rango etario, apunta a entretener a todos los integrantes de la familia.

Junio no será la excepción, sino que llega con muchas series y películas que por meses hemos ansiado ver. Comenzando con “Cruella” que, si bien fue publicada el último viernes de mayo, recién comienza a tomar protagonismo entre los usuarios que pagan el premiere access. La precuela de 101 Dálmatas protagonizada por Emma Stone ha sido furor en el cine y espera tener la misma repercusión aquí.

Apenas 9 días pasados del mes, se estrena la tan esperada serie de Marvel Studios sobre uno de los antihéroes más aclamados por sus seguidores. “Loki” estrenará capítulo cada miércoles y contará lo ocurrido luego de que el personaje se fugara con el Teseracto tras los sucesos de Avengers: Endgame.

Luego el 11 de junio estrena la segunda temporada de la serie animada “Zenimation”, una propuesta donde los sonidos se convierten en protagonistas. Fragmentos de diferentes producciones de Disney se transforman en espacios para disfrutar de la calma.

También llega “Luca”, la nueva película animada de Pixar que se estrena el 18 de junio y está ambientada en un pueblo de la costa italiana donde un adolescente pasa un verano lleno de aventuras junto a su amigo Alberto, aunque ambos en realidad guardan un gran secreto: son monstruos marinos. Esta nueva tira busca alcanzar gran éxito, al igual que Soul y Raya.

Amazon Prime Video basada en historias reales

El mes de junio para Amazon viene cargado de historias y relatos que van más allá de la ficción. Grandes estrenos originales vienen de la mano de grandes figuras del deporte, el arte y el misterio.

Comenzamos con la serie “Dom”, inspirada en un hecho real que narra la historia de Víctor, un joven buzo que se convierte en un agente de inteligencia militar y adopta a la guerra contra las drogas como su misión de vida. Pero pasan los años y ve como su propio hijo, Pedro, sucumbe ante el enemigo contra el que ha luchado incansablemente: la cocaína. Pedro se transforma en un adicto y también en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom. La serie estrena su primera temporada el 4 de junio.

Seguiremos con la literatura porque llega a la plataforma como contenido exclusivo “Isabel”, esta serie que retratará la intimidad de la vida de escritora chilena Isabel Allende. Es protagonizada por la actriz Daniela Ramírez y seguirá la lucha de Isabel por decantar en la literatura su objetivo de romper con las estructuras de la sociedad.

El 18 del sexto mes del año llega la segunda temporada de la historia de uno de los jugadores más importantes: “El corazón de Sergio Ramos”. Esta serie documental acompaña la temporada más compleja del jugador y se adentra en la intimidad de su vida y su pasión por el fútbol.

Ya llegado casi fin de mes, el 25 estrena la primera temporada de “Solos”, una serie protagonizada por los ganadores del Óscar Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren, la ganadora del Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu. Solos explora las extrañas, bellas, angustiantes, y divertidas verdades de lo que significa ser humano. La serie abarca nuestro presente y futuro, además de mostrarnos que aun en nuestros momentos más aislados, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Además, se estrenan producciones como Había una vez en Hollywood, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt; la segunda temporada de Soltos Em Floripa; Iron Mask, Godzilla: King Of The Monsters, The War With Grandpa y la temporada final de Bosch.

Los clásicos de Netflix

En cuanto a la plataforma que hoy, además de liderar en cantidad de usuarios también lo hace en cantidad de contenido que pone a disposición cada mes, este junio viene cargado de grandes estrenos que continúan producciones aclamadas por el público, mientras que también compartirá películas originales y otros clásicos del cine que no pueden faltar.

Sin duda lo más destacable es la nueva temporada de “Elite”, la serie española que ha arrasado al mundo y trae su cuarta entrega el próximo 18, además de estrenar una serie paralela donde profundizan en las historias personales de cada protagonista, “Élite: historias breves”. Este éxito está seguido de la aclamada serie de estafas “Lupin”, que trae su segunda temporada y al parecer la última el próximo 11 de junio.

A principios de mes, precisamente el 3 de junio, estrena la segunda temporada de “A tres metros sobre el cielo”, la serie basada en la clásica historia de Federico Moccia. Además, en materia de series estrenan “Sweet Tooth” (4 de junio), “Katla” (17 de junio), “Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo” (18 de junio) y “Sexo/Vida” (25 de junio).

En cuanto a películas, probablemente la más esperada sea “La casa de las flores: la película”, que llega el próximo 23. A ella, le siguen dos tanques con bastantes expectativas detrás: “Xtremo” (4 de junio) y “Disomnia” (9 de junio).

Para emocionarnos y reflexionar, Netflix presenta “Paternidad” (18 de junio) sobre un viudo que se encarga de su hijo en solitario, aprendiendo a diario de su nueva labor. A ella se suma la comedia romántica sobre una mujer exitosa que conoce al hombre perfecto, “Amor de cuento” (23 de junio).

Finalmente y para los amantes de los documentales, algo en lo que Netflix se destaca bastante, tenemos un mes variado. Desde crímenes como “El caso Wanninkhof-Carabantes” (23 de junio) y “Alan Saldaña: encarcelado” (3 de junio); hasta documentales interactivos para trabajar la mente como “Headspace: relaja tu mente” (15 de junio).