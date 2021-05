Más concentración: Amazon compró MGM por 8.450 millones de dólares

Amazon cerró un acuerdo de 8.450 millones de dólares para adquirir los estudios MGM, responsables de franquicias exitosas como “James Bond”, “Rocky” y “La pantera rosa”, entre otras. De esta manera se consolida la concentración del mercado del entretenimiento, luego de la histórica compra de Disney a Fox y la fusión de Warner y Discovery.

MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica, pero con este cambio de dueño complementará el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en la producción de programas de televisión.

De acuerdo a lo anunciado por ambas empresas, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes. El streaming (Prime Video) jugará seguramente un rol importante.

“MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas: 12 Angry Men, Instinto básico, Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, El silencio de los inocentes, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair y muchos otros íconos, así como 17,000 programas de televisión, incluidos Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, que en conjunto han ganado más de 180 premios de la Academia y 100 Emmy”, destacó Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

Daniel Craig, protagonista de James Bond en los últimos años. La franquicia del 007 pasa a manos de Amazon.

“El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad”, señaló.

Por su parte, Kevin Ulrich, presidente de la junta directiva de MGM, indicó que “ha sido un honor haber sido parte de la increíble transformación de Metro Goldwyn Mayer. Para llegar aquí se necesitaron personas inmensamente talentosas con una verdadera creencia en una visión. En nombre de la Junta, me gustaría agradecer al equipo de MGM que nos ayudó a llegar a este día histórico”.

“Estoy muy orgulloso de que MGM’s Lion, que ha evocado durante mucho tiempo la Edad de Oro de Hollywood, continuará con su historia, y la idea nacida de la creación de United Artists sigue viva de la forma en que los fundadores originalmente pretendían su visión. La oportunidad de alinear la historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora”, resaltó Ulrich.

Rocky es otra de las propiedades de Amazon tras la compra de MGM

El acuerdo anunciado entre Amazon y MGM “enfatiza la voluntad de Amazon de invertir mucho para seguir siendo competitivo en el abarrotado mercado de streaming. Amazon, Netflix, Disney y otros servicios de transmisión de video han estado buscando fortalecer sus bibliotecas de contenido para ganar suscriptores, comprometiendo miles de millones para licenciar contenido y desarrollar programación original”, evaluó la periodista Annie Palmer de CNBC.

Las suscripciones a Amazon Prime Video -cuyos competidores directos son Netflix y Disney+- superan los 200 millones en todo el mundo.

Días atrás, la fusión de WarnerMedia y Discovery había reafirmado la concentración de las empresas de contenidos audiovisuales. Con el último negocio de Amazon, la pelea en el streaming se afina todavía más.