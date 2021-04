El personaje trans de la nueva película de Pixar-Disney y la avanzada sobre los temas de género

Disney Pixar apuesta fuerte a la diversidad de género con la presentación del personaje principal de sus próximas películas. Por un lado, es inminente el estreno de Luca, cuyo personaje principal se trataría de un chico gay que pasa un verano inolvidable junto a su nuevo amigo Alberto. Por otra parte, la firma comenzó la búsqueda de voces para el personaje principal de Turning Red, que se estrenaría el 11 de marzo de 2022. Se trata de una adolescente trans, de 14 años, llamada Jess o Mei (aún no hay precisiones al respecto). Aunque aún no está definida la trama de la historia, la empresa comenzó la búsqueda de actrices de entre 12 y 17 años “que fueran capaces de interpretar a una niña transgénero de 14 años”, por lo que se estima que podría tratarse de Turning Red, la próxima animación de Disney en la que su protagonista se transforma en un zorro rojo cuando se encuentra frente a situaciones tensas.

Domee Shi es la directora del film, quien ganó un Óscar por un cortometraje animado Pixar

El film está dirigido por Domee Shi, quien trabaja con Pixar desde 2011 y ha participado en realizaciones como Toy Story 4, Inside Out (Intensamente) y Los Increíbles 2. Además ganó el Oscar al mejor cortometraje animado, con Bao, convirtiéndose también en la primera mujer en dirigir un corto de Pixar.

Por otro lado, el 18 de junio está previsto el estreno de Luca. El nombre del largometraje hace honor a su protagonista, Luca, un joven que vivirá un verano inolvidable en un pueblo costero de la Riviera Italiana llamado Portorosso, junto a su nuevo mejor amigo, Alberto. Sin embargo, la historia irá más allá gracias a una cuota de fantasía: ambos amigos son en realidad criaturas marinas procedentes de un mundo subacuático, donde tienen un aspecto similar a los peces al estar bajo el agua, pero que adquieren forma de humano cuando están en tierra.

Luca Pixar

Dirigida por Enrico Casarosa, la película tenía fecha de estreno a mediados del año pasado, pero debió ser postergada por la pandemia. Luca se convirtió en la segunda película producida por Pixar en no ser lanzada en cines, siguiendo a su antecesora Soul.

La apuesta de presentar un personaje trans es fuerte, pero ha tenido antecedentes importantes, de los cuales algunos son abiertamente homosexuales y otros quedaban abiertos a la interpretación del espectador.

Ya en Onward, Pixar trabajó con el primer personaje gay en la figura de la oficial de policía llamada Spector, cuya voz estuvo a cargo de la actriz Lena Waithe. La Oficial Spector es una policía de Cyclops con una participación destacada en la cinta estrenada el 6 de marzo del 2020 y cuyos personajes principales tienen las voces de los actores Tom Holland y Chris Pratt. Aunque la participación del Oficial Spector es breve, sí es un gran avance para Disney-Pixar en temas de inclusión.

Pixar-Disney

En sí la película Onward trata de dos hermanos elfos que intentan ver solo por 24 horas a su padre, a quien nunca conocieron. Unicornios, gnomos, sirenas y elfos, pero como parte de un entorno absolutamente urbano, son solo algunas de las criaturas mágicas que aparecen en la imaginativa narración.

Pionera en mostrar las posibilidades artísticas del cine digital de animación, Toy Story (1995) abrió una saga tan divertida como emotiva para adultos y pequeños e inauguró el reinado de Pixar, una compañía que después dio a luz a otras maravillas como Monsters, Inc. (2001), Finding Nemo (2003), Ratatouille (2007), Up (2009), Inside Out (2015) o Coco (2017).

Sin embargo, tras su estreno, la cinta fue prohibida en cuatro países de Medio Oriente: Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita, justamente, por tener a un personaje de la comunidad LGTB+ dentro de la historia.

Por otra parte, Out es todo un hito en la historia de Pixar: su protagonista es Greg, un chico que recibe una visita inesperada de sus padres cuando está a punto de mudarse con su novio Manuel y duda si aprovechar el momento para revelarles que es gay.

Otros personajes reconocidos como LGTB+

Ding-Dong (La Bella y La Bestia): Es uno de los clásicos animados de Disney que abrió una nueva etapa para la animación. La película es famosa por su gran ensamble de coloridos personajes, de esta forma, La Bella y la Bestia es tan excéntrica como mágica. De su personajes, Ding-Dong, es el que claramente se advierte como homosexual. De hecho, la animación contó con la voz del actor David Ogden Stiers, declarado gay abiertamente. Hay algunas teorías que sugieren que, en realidad, Ding-Dong y Lumiere (el candelabro) son pareja, mientras que otras señalan que Lumiere podría ser un personaje bisexual.

Pixar-Disney

Elsa (Frozen): Reconocida por el colectivo a nivel mundial, representa a la firgura gay femenina. Ya hace bastante tiempo existe una campaña por parte de los miles de fans pidiendo #GiveElsaAGirlfriend (denle a Elsa una novia) con el objetivo de presentar al mundo una heroína y modelo no solo para los miembros de la comunidad LGBT, sino también para mostrarle a los niños que el amor no distingue géneros. Hasta el momento Disney no se ha pronunciado al respecto y muy probablemente seguirá sin hacerlo, pero si ya se dio un paso como este con Caperucita y Dorothy en la serie Once Upon A Time, tal vez en un futuro podríamos ver a dos reinas gobernar Arendell.

Pixar-Disney

Otro personaje de Frozen que alude a una persona gay es Oaken, el amable hombre de la tienda a la que Anna entra a comprar ropa seca. Es considerado un gay implícitamente declarado, ya que cuando él presenta a su familia saludando y señalando en dirección al sauna se puede ver a cuatro niños y otro hombre. Con respecto a esto la co-directora y escritora Jennifer Lee declaró: “Sabíamos lo que hacíamos. Y al mismo tiempo, sentimos que cada vez que terminábamos de hacer la película esta le pertenece al mundo. Que sean los fans los que interpreten”. De esta manera, muchos consideran a Oaken y su pareja, la primera pareja homosexual de Disney.

El gobernador Radcliff (Pocahontas): muestra a un exuberante y teatral hombre, vestido color fucsia, que pasó meses en un barco rodeado de marineros.

Pixar-Disney

Francis (Bugs Life): Esta quisquillosa mariquita reúne todas las características de una Drag Queen. En la película, es confundido con una mujer reiteradas veces, cosa que en ocasiones lo molestaba, llegando incluso a ser electo como “Madrina” por los bichitos bebés.

Úrsula (La sirenita): La imagen de esta villana está basada en la famosa e influyente drag queen Divine, de quien es casi idéntica, sin embargo, Divine no alcanzó a ver terminada la creación. Los amigos que le sobrevivieron afirmaron que a la legendaria drag queen le habría encantado. Pero, aunque muestra todos los movimientos y cualidades de una drag queen, Úrsula también ha sido vista como un personaje bisexual.

Pixar-Disney

Kuzco (Las locuras del emperador): Este personaje extravagante y ligeramente narcisista, bastante afeminado y con una fijación bastante fuerte, es considerado por muchos como miembro importante de esta lista, sobre todo por las reiteradas veces que se vistió de mujer y las veces que rechazó a todas las mujeres por el cabello y el tipo de peinado que tenían.

Kuzco y Kronk

Sin embargo, Kronk es sin dudas es el personaje más gay de la película. Ayudante de la malvada Yzma, se destaca por su musculatura, talento para la cocina, amabilidad con los animales, y afición por coleccionar el nombre de especies exóticas de aves.

Hugo (El jorobado de Notre Dame): Es una de las gárgolas que acompaña a Cuasimodo en el campanario y quien, a lo largo de la película, demuestra atracción hacia Djali, la cabra de Esmeralda, que es macho. Y no sólo eso, Hugo aumenta sus flirteos en la secuela, y Djali incluso es recíproco sus afectos al final.

Pixar-Disney

Hades (Hércules): Irónico, descarado y empático con sus amigos, Hades, el villano de la película, representa al mejor estereotipo del amigo gay, al mostrarlo con un Martini rosa y exhibir una serie de berrinches dramáticos y exagerados.

Pixar-Disney

Por su parte el propio Hércules tiene un estilo clásico de belleza, muy asociado a la comunidad LGBT+, dejando de lado que la historia destaca no solo la fuerza del semidiós sino también la de sus amantes.

pixar

Pleakley (Lilo y Stitch): uno de los alienígenas experto en planetas es identificado como varón a quien se le ve sistemáticamente vestirse con ropa de mujer incluso cuando se presenta ante los seres humanos para no llamar la atención y no ser descubierto, siempre se viste de mujer.