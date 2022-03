Espectacular tributo: Dios salve a la Reina se presentó en Mendoza con un increíble show

Este jueves se llenó de música y recuerdos cuando Dios salve a la Reina se presentó en Mendoza. La banda tributo a Queen dio su show en el Arena Maipú y miles de fanáticos pudieron disfrutarlo.

Con conciertos totalmente agotados en muchas ciudades del mundo, Dios salve a la Reina eligió la provincia de Mendoza una vez más para exhibir su espectacular show. La banda argentina es esperada en México, Estados Unidos, España, entre otros países, por la calidad de shows que presentan y la similitud con la icónica banda de origen británico.

El evento llevado a cabo en el Stadium del Arena Maipú, en el departamento de Maipú, comenzó con una hora y media de retraso ya que debía comenzar a las 21 horas y la banda inició el show a las 22.30. A pesar del clima fresco que se presentó a mitad de la semana, todos los fanáticos llegaron abrigados y listos para realizar la larga fila y así entrar al estadio a ver la banda tributo.

Aproximadamente cinco mil personas estuvieron presentes dentro del Arena Maipú, muchos de ellos vestidos con camisetas con dibujos e imágenes de Queen o el característico look rockero. En las largas filas hechas en las afueras del estadio, se escuchaban muchas charlas que evidenciaban que algunos seguidores viajaban desde San Rafael, Tupungato y San Carlos para poder disfrutar de la jornada.

Pablo Padín, vocalista de la banda / Los Andes

Durante el espectáculo, Pablo Padín (vocalista principal de la banda) se presentó con varios looks diferentes. Pantalones blancos, musculosas, chaquetas cortas, fueron la vestimenta que predominó sobre el escenario.

En cuanto a la lista de canciones presentadas, no faltaron: “We will rock you”, “Another one bist to dust”, “Under pressuare” y “Love of my life”. Durante la famosa canción “I want to break free”, la voz principal se mostró con el famoso disfraz que Freddie Mercury viste en el videoclip: peluca negra y remera rosa.

En la exitosa canción que titula la última película “Bohemian Rhapsody”, Pablo Padín tocó el piano y disfrutó del gran apoyo otorgado por los seguidores mendocinos.

Aproximadamente a las 23.40 horas el show llegaba a su fin. La última canción fue presentada cuando los fanáticos pensaban que el evento había terminado por lo que muchos pudieron disfrutar desde distintos puestos de los que figuraban en su entrada. El show acabó con una impresionante interpretación de “Don’t stop me now”.