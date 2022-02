En su versión acústica: Eruca Sativa llega a Mendoza en el marco del FEM Festival

Después de verse interrumpido por la pandemia y el aislamiento, el FEM Festival regresa a la agenda y propone una variada grilla de eventos, espectáculos y talleres. El festival comienza hoy en la Nave UNCuyo y tendrá propuestas de todo tipo lideradas por mujeres, con el fin principal de reflejar el rol femenino en la música.

Esta tarde, Sinfónicas musicalizará la tarde. La agrupación de artistas femeninas reversionará diferentes temas con voces a dúo y una orquesta musical alucinante. Mañana, Eruca Sativa será la encargada de darle un poco de rock a la tarde del domingo, aunque en un formato bastante diferente al convencional.

“A nosotres cuando se nos presentan situaciones diferentes a las que hacemos diferentes, nos divierte porque es un desafío e ir a otra versión de la banda”, dice la bajista de la banda, Brenda Martín, cuando compartimos esta idea de un formato acústico de sus mejores temas.

Si bien este trío se dedica principalmente al rock, y un rock bastante enérgico, esta vez nos regalarán un show diferente en el que recorrerán los mejores éxitos de su carrera.

“Tenemos una serie de versiones que nos encantan tocar y que nos parecía que eran justas para esta oportunidad”, cuenta la artista. “Son de un disco que hicimos hace algunos años en versión acústica, y otras canciones que son del formato eléctrico que hacemos siempre y que nos parece que no pueden faltar así que las adaptamos al acústico”.

Sobre su regreso a los escenarios, Brenda dice: . “A mí me parece que lo estoy sintiendo por primera vez, pero creo que las personas también tienen la necesidad de salir, lanzarse sin miedo y esa sensación creo que recién se está logrando ahora. Es empezar de nuevo en cierto sentido”.

Entre su repertorio, destacamos su último lanzamiento “Día Mil”, el cual cuenta Brenda que fue presentado en formato acústico en el Congreso incluso antes de ser lanzado a las plataformas.

La cita con Eruca Sativa está planeada para mañana a las 19:30 en el Auditorio Chalo Tulián de la Nave UNCuyo. Las entradas tienen un valor de $750 y pueden adquirirse en entradaweb.com o en la boletería.

Eruca Sativa y su regreso a Mendoza

Fieles a sus ideales y creencias, este trío regresa a la provincia en el marco de un festival no menor. El FEM Festival busca visibilizar el rol de la mujer en la escena musical, algo que se viene trabajando desde hace cuatro ediciones en este espacio y que también se ha ido forjando a partir de diferentes herramientas como la Ley de Cupo Femenino, sancionada a principios de 2020.

“Nos llamaron y nos pareció buenísimo estar. Que nos tengan presenten en una oportunidad tan linda es para festejarlo”, resalta la bajista sobre su participación en el festival.

Y agrega: “Por eso se viene haciendo hace tantos años, para darle un espacio a las mujeres y también para compartir conocimiento con los talleres, los espacios para aprender y enseñar ocupado por mujeres que tienen su experiencia por lo que creo que la propuesta es increíble”.

"Pienso que mientras más podamos aportar con la banda a que el mundo sea mejor y más justo, ese es mi lugar. Lo hago para y por eso, muchas veces suena utópico, pero creo que si no tenemos utopías no llegamos a lugares mejores."

Mientras que hablamos del show, salen a la luz aquellas melodías que en sus shows no pueden faltar. Ya sea por nostalgia, costumbre, amor de parte de ellos y de sus seguidores, o simplemente porque se han convertido en himnos que destacan la esencia de Eruca.

‘Día Mil’, ‘Magoo’, ‘Amor ausente’, ‘Para que sigamos siendo’ y ‘Creo’, admite Brenda que “son las canciones que más disfrutamos tocar y que son atemporales, siempre sentimos que es lindo ponerlos en una lista”.

En esta oportunidad, el formato acústico llevará al trío y a su público por un recorrido mucho más íntimo, compartiendo la música en un espacio de inclusión.

Música en vivo

Poco antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, precisamente en noviembre de 2019, la banda de rock lanzó su sexto disco de estudio “Seremos Primavera”. El álbum fue galardonado con un Gardel a Mejor álbum grupo de rock, aunque fue poco el recorrido que recibió previo a quedar resguardado por casi dos años.

Sin embargo, lo bueno se hizo esperar. Brenda remarca que su regreso a los escenarios, con un protocolo flexible y una emoción latente por el reencuentro, se sintió como una gran primera vez.

“A mí me pasó que o me olvidé como era o la gente estaba muy contenta [risas]. Nos recibieron con tanta energía, estuvieron buenísimos y se armó algo muy lindo, sentí que la gente la paso bien y realmente no sé diferenciar si antes también fue así”, responde sincera. “A mí me parece que lo estoy sintiendo por primera vez, pero creo que las personas también tienen la necesidad de salir, lanzarse sin miedo y esa sensación creo que recién se está logrando ahora. Es empezar de nuevo en cierto sentido”.

El Festival comienza hoy con una extensa grilla de actividades, talleres, shows y mucho más.

- Les paso que Seremos Primavera tuvo muy poco tiempo en los escenarios antes de la pandemia…

Los estábamos por presentar y empezó el aislamiento, y cuando abrió todo un poquito hicimos una presentación, lo tocamos dos veces en vivo y cuando salimos en octubre a tocar de nuevo no nos dieron ganas de tocar sólo ese disco, así que volvimos con una mezcla. Lo giramos muy poquito pero ya eso quedará para otro disco.

- Hace poco lanzaron Día Mil, ¿se trata del primer adelanto de un próximo disco?

Día Mil la compusimos con un conjunto de canciones y teníamos la idea de seguir sacando singles para armar un disco. Pero nos pasó que en octubre salió la posibilidad de salir de gira y nos avocamos a eso. Cuando entramos en ese ritmo de gira nos saca un poco del estudio, queríamos disfrutarlo así que cuando hagamos las próximas canciones veremos si encaja con el concepto del álbum.

- ¿Cómo vivieron el proceso de la cuarentena, algo cambió en ustedes tanto en la banda como personalmente?

Siento que cambiaron un montón de cosas. A nivel personal mío y de mis compañeros y compañeras. Hemos pasado por muchas emociones solos y como banda también. Nos hemos hecho preguntas respecto a nuestros vínculos, el por qué y para qué hacemos ciertas cosas, de qué manera.

El trío conformado por Brenda Martín, Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera se presenta mañana a las 19:30 en la Nave UNCuyo.

- ¿Cuestionamientos cómo qué?

Lo que tiene que ver con afuera, el pensar de qué manera podemos colaborar con el ambiente, siendo que nuestra actividad es tan nómade y el transporte es tan altamente contaminante. Es difícil juzgar cuáles son las actividades indispensables y cuáles no, y siento que las actividades culturales lo son. Poder reunirnos nos da un poder como pueblo, el poder manifestarnos, comunicarnos y expresarnos. Entonces pensamos de qué manera podemos colaborar a nivel ecológico, ver si podemos sanar de alguna forma lo que hacemos y tenemos más conciencia.

- Coldplay comenzó una movida similar para su próxima gira…

¡Si! Estamos al tanto de lo de Coldplay, sabemos que ellos lo están haciendo a gran escala porque es una banda súper conocida. También me pareció espectacular el hecho de que hayan decidido no tocar hasta que pudieran hacerlo. Estamos informándonos y tratando de concretar eso, a nivel individual somos más conscientes, pero hay otra cosa que podemos activar y es exigirles a las empresas que cumplan con ciertas acciones. Otra forma de colaborar es salir, hablar, involucrarnos en detener estas leyes que son injustas.

- Este año se cumplen 15 años de Eruca Sativa, ¿en qué posición se encuentran hoy después de tanto tiempo?

Es muy difícil contestar esto en plural porque es muy personal. Yo valoro muchísimo poder estar parada en donde estoy, tener el lugar afortunado que tengo, poder tener micrófono en la mano, un escenario donde tocar y canciones que puedo escuchar, decir lo que pienso. Esa libertad que tengo por tener el privilegio de dedicarme a lo que me gusta y con los últimos años se acentuó esa necesidad de poder compartir el privilegio. Prestar atención a lo que me rodea, lo que le pasa a los demás y comienza a tomar más sentido. Siento que ya cumplí mi sueño multiplicado por mil, entonces pienso que mientras más podamos aportar con la banda a que el mundo sea mejor y más justo, ese es mi lugar. Lo hago para y por eso, muchas veces suena utópico, pero creo que si no tenemos utopías no llegamos a lugares mejores.

- Ahora están en esta sintonía de aportar a la ecología, mientras que en Seremos Primavera se refleja mucho la lucha feminista…

Con Lula comenzamos a atravesar nuestro proceso de desconstrucción casi en paralelo por lo que empezamos a darnos cuenta de que éramos parte de algo mucho más grande. Empezamos este proceso antes de que surgiera el debate fuerte (de la despenalización del aborto en 2019) y ahí nos dimos cuenta de que debíamos pararnos en un lado, no existen los lugares grises en esto. Entonces creo que fue ese momento en el que estábamos componiendo el disco por lo que se ve atravesado por todo ese proceso. Refleja 100% la realidad que estábamos atravesando.

La grilla completa del festival

Sábado 19

18.30hs - Taller de Canto grupal. Dictado por Lucía Miremont. Sala de los Espejos. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

20hs - Taller DJ y música electrónica. Dictado por Pamela Do. Sala Azul. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

21hs - Performance. Colectivo literario Write like a girl. Hall Nave UNCUYO. Gratuita.

21.30hs - Concierto. Sinfónicas. Auditorio Chalo Tulián. Entrada: $500

El festival, que busca visibilizar a la mujer, tendrá lugar el próximo sábado 19 y domingo 20 de febrero.

Domingo 20

18hs - Taller de Danza Afro. Dictado por Gala Celia. Sala de los Espejos. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

19.30hs - Concierto acústico. Eruca Sativa. Auditorio Chalo Tulián. Entrada: $750.

21hs - Taller - concierto - conversatorio. Cristina Aguayo. Auditorio Chalo Tulián. Gratuito.

21.45hs - Jam session. Abierto a músicas y músicos. Gratuito.

Ambos días, desde las 18:

Muestra permanente. Proyección de “Cifras Femeninas”. Sala Azul.

Feria con stands de indumentaria, ilustraciones, cerámica, arte en fieltro y stands de comida y cerveza artesanal. En el exterior de la Nave UNCUYO.