FEM Festival: una propuesta que busca visibilizar a las artistas femeninas

Con el regreso de las actividades culturales prácticamente a la normalidad, una nueva propuesta se suma a la grilla de eventos que pone como protagonista la visibilización y la música.

FEM Festival es una propuesta que nació de la mano de las dos artistas musicales Gisela Levin y Cecilia Salinas, y más tarde se sumaría la doctora en letras, Marcela Naciff.

Proponiendo su cuarta fecha, después de dos años de pandemia que obligaron a un parate casi eterno, las organizadoras regresan al ruedo con una grilla increíble que promete un fin de semana de música, talleres y visibilización de la mujer.

Eruca Sativa cierra el festival con su performance el domingo.

“La idea desde el comienzo fue visibilizar a las mujeres y disidencias dentro del arte”, dice a resumidas cuentas Gisela Levin, quien también es productora audiovisual.

El festival tendrá lugar el próximo fin de semana en la Nave UNCuyo a partir de las 18. La mayoría de las actividades, talleres y proyecciones tienen una entrada gratuita y en caso de salas, un cupo limitado que se llenará por orden de llegada.

Las dos únicas funciones que tendrán costo son los shows musicales que cerrarán la jornada de cada día. Las entradas para este evento acto para todo público pueden adquirirse por entradaweb.com o por la boletería de la Nave.

Lo que viene en FEM Festival 2022

En la fecha de este año, que se desarrollará el próximo sábado 19 y domingo 20, promete una serie de actividades que invitan a repensar el rol de la mujer en la música. Porque, si bien el contexto ha cambiado en algunas medidas como es el caso de la Ley de Cupo Femenino, todavía queda un largo camino por recorrer de igualdad y oportunidades.

Según relata la organizadora, “este año quisimos mantener este espíritu, pero con algunos cambios. Quisimos integrar a las músicas que provienen del territorio más sinfónico”, cuenta.

La grilla musical está compuesta por dos shows principales que tendrán lugar sábado y domingo. Por un lado, el ensamble musical Sinfónicas dará su laborioso show el sábado a las 21:30, con una entrada que cuesta $500.

"Nuestras expectativas es que esta emoción se transporte a las personas que vengan a compartir. Que guste y que genere emociones. Y por supuesto que se sigan tejiendo redes."

“Las cantantes serán versionadas a un estilo sinfónico, por lo que esto genera una masa de mujeres trabajando en común y creo que va a estar buenísimo porque es la combinación de los dos universos: el más rockero y el más sinfónico”, explica la organizadora.

Sinfónicas cuenta con la dirección musical y arreglos de Gabriela Guembe, Laura Bengolea y Kathi Mansilla. En las voces, encontramos a Francisca Figueroa, Mariela Contreras, Mariana Paraway, Emilia Orlando, Clau Terra y Romina López.

Junto a ellas, el ensamble integrado por Valentina Spina y Lucia Olguin (violín), Valentina Piedrafita (viola), Laura Bengolea y Gabriela Guembe (cello), Sabina Cerutti (flauta), Alexa Alban (clarinete), Paula Casciani (bajo), Julieta Lopez (batería), Ana Jezowoicz (guitarra) y Laura Mendoza (vibráfono), musicalizarán la grilla de canciones.

El domingo, la grilla incluye a dos artistas de las grandes ligas que musicalizarán el cierre de un festival dedicado a la mujer. “Al día siguiente va a estar Eruca Sativa en un formato acústico que va a estar buenísimo y también estará Cristina Aguayo, que es una mujer legendaria del blues argentino”.

Según narra Gisela, Cristina tiene una gran trayectoria que compartirá con el público tras interpretar algunas canciones. “La idea es que venga a cantar con su guitarra y después conversar, que cuente sobre sus anécdotas y experiencias”, explicando que es una artista que ha viajado por el mundo, ha tocado con Pappo, vivió en África, en Europa, Nueva York, conoció a Nina Simone, armó las Black&Blues, entre otros logros.

El domingo, Cristina Aguayo musicalizará la escena y contará sus anécdotas en un encuentro íntimo.

Finalmente, el domingo tendrá un momento de unión para músicos y músicas de la escena local que quieran compartir el arte sobre el escenario. “El festival cierra con una Jam Session, que suban los músicos a tocar. Va a haber un par de instrumentos en el escenario y la idea es que los músicos que quieran venir compartir música. Es una improvisación colectiva”, explica Gisela.

A los shows musicales se suman talleres de canto grupal, uno de DJ y música electrónica y un taller de danza afro. Además, habrá una performance del colectivo literario White Like a Girl y una feria con stands de indumentaria, comida, cerámica, arte en fieltro, entre otros.

Finalmente, también se incluyó un ciclo llamado Cifras femeninas, que propone tutoriales de música hechos por mujeres.

“Hay dos temporadas, son dirigidas por Valeria Rodríguez. Yo soy música, pero también tengo una productora y Vale me consultó porque me dijo que siempre buscaba tutoriales en internet y eran hechos por pibes”, explica.

En Cifras femenina, “cada música elige un tema para hablar, que no sea de gran complejidad. Por ejemplo, la interpretación de la batería, el uso de pedales en el bajo, cómo manejarte en el estudio de grabación, entre otros. Entonces son tutoriales cortitos con puntos clave para quienes quieran iniciarse en la música”.

Los tutoriales serán transmitidos durante toda la jornada en la Sala Azul de la Nave.

Los cambios en la escena musical

FEM Festival nació en un momento en donde la mujer estaba prácticamente invisibilizada en la escena musical. Gisela y Cecilia comenzaron con este proyecto luego de haber compartido un largo camino juntas.

La música siempre fue protagonista, aunque luego se sumarían diferentes géneros, actividades e incluso proyectos que se relacionaron con su deber, como fue el caso del INAMU y de UDARA, una asociación chilena con su mismo objetivo pero que visibilizan el hard rock.

Hoy la escena ha cambiado, y claro que para bien.

Talleres de música electrónica, danza afro y danza grupal son algunos de los extras que se suman a la propuesta.

- Desde que comenzó este festival hasta ahora, han sucedido cambios en la escena musical de la mujer, como es el caso del cupo femenino…

La Ley de Cupo fue justo entre la edición dos y tres del festival. Obviamente era necesaria, hay muchas mujeres que hacemos música, que la hacemos muy bien y que muchas veces no hemos tenido espacios. Yo toco hace muchos años y seguramente si hubiese existido un instrumento como este hubiese tenido más espacios, porque es una cuestión de igualdad de oportunidades. Por suerte, con la ley, he visto que hay más, yo incluso he tocado más. Me parece que es fundamental, si ha dado una ayuda y ha visibilizado a músicas.

- Además, hay toda una generación de artistas jóvenes que recién comienzan a dar sus primeros pasos. ¿Tienen lugar en el festival?

Hay de todo, hay músicas muy talentosas y muy jóvenes, y por suerte tienen espacios más grandes. Y ya que lo mencionas, en el festival hemos tratado en esta edición que haya una apertura a diferentes géneros y a diferentes edades. Pienso que está buenísimo darles espacio a bandas emergentes, pero también hay que seguir visibilizando a mujeres que por ahí también tienen mucho que decir, por más de que ya hayan estado en muchos escenarios.

Queremos rescatar esta cosa de que no queremos que se nos baje línea de que cuándo o cuánto sos útil para ciertas cosas. Queremos que se dé esto de seguir compartiendo escenario, cualquiera sea el género musical o la edad.

Sinfónicas será uno de los números más fuertes del festival, uniendo la voz de seis mujeres y una orquesta de músicas con diferentes instrumentos.

- ¿Cuáles son las expectativas del fesrtival?

Nosotras estamos con muchas expectativas después de dos años. Seguimos muy contentas y es una emoción, las chicas se emocionan u esto genera una emoción de compartir. Por eso nuestras expectativas es que esta emoción se transporte a las personas que vengan a compartir. Que guste y que genere emociones. Y por supuesto que se sigan tejiendo redes.

La grilla completa del festival

Sábado 19

18.30hs - Taller de Canto grupal. Dictado por Lucía Miremont. Sala de los Espejos. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

20hs - Taller DJ y música electrónica. Dictado por Pamela Do. Sala Azul. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

21hs - Performance. Colectivo literario Write like a girl. Hall Nave UNCUYO. Gratuita.

21.30hs - Concierto. Sinfónicas. Auditorio Chalo Tulián. Entrada: $500

Domingo 20

18hs - Taller de Danza Afro. Dictado por Gala Celia. Sala de los Espejos. Gratuito. Cupos limitados y por orden de llegada.

19.30hs - Concierto acústico. Eruca Sativa. Auditorio Chalo Tulián. Entrada: $750.

21hs - Taller - concierto - conversatorio. Cristina Aguayo. Auditorio Chalo Tulián. Gratuito.

21.45hs - Jam session. Abierto a músicas y músicos. Gratuito.

Ambos días, desde las 18:

Muestra permanente. Proyección de “Cifras Femeninas”. Sala Azul.

Feria con stands de indumentaria, ilustraciones, cerámica, arte en fieltro y stands de comida y cerveza artesanal. En el exterior de la Nave UNCUYO.