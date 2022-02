“El Extraño caso de la señorita del Pasaje Sotomayor”: un relato para reconstruir la historia

“La historia generalmente la escriben los que ganan”, afirma el escritor y periodista Manuel Corominola. Con su afán de investigador, de bucear y descubrir datos que no se cuentan en las aulas de la escuela y que pasan desapercibidos en los relatos oficiales, el mendocino se sumergió nuevamente en los avatares de la historia argentina en su reciente novela.

Luego de indagar en la historia de Juan Domingo Perón “El Misterio de las Manos”, el autor viaja más atrás en el tiempo y se sumerge en los hechos de mitad del siglo XIX en la Argentina. Luego de dos años de investigación nace “El Extraño caso de la señorita del Pasaje Sotomayor”, su reciente novela editada por Tinta libre.

A través de un relato ágil, pero cargado de datos trascendentes y desconocidos, recorre la vida de una mujer que llega a Mendoza a mediados del siglo XIX, para contar los cambios que sucedieron en la Ciudad de aquel entonces, con un contexto nacional de enfrentamientos y lo que sería la previa de la Campaña del desierto.

Pero en nuestra provincia, el terremoto de 1961 fue una bisagra que significó el nacimiento de la nueva ciudad y marcó más aún la lucha de clases y lo que sería el tejido social de los años venideros.

La historia oculta a través de los ojos de una mujer

En “El Extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor” hay varios condimentos de interés, que logran un relato entretenido y cargado de datos desconocidos. Pero en ese ofrecimiento de la historia jamás contada, Coromilona reivindica el lugar de la mujer en la historia, a través de la vida de Matilde. El personaje principal de la novela es atravesado por entre amores, viajes, tragedias, costumbres, hechos políticos y en clave de ficción, reconstruye pasajes del pasado que invitan al debate y la reflexión.

El Pasaje Sotomayor, la actual Peatonal Sarmiento, como símbolo de la Ciudad vieja y nueva pone en contexto al personaje principal que transcurre sus días en un lugar convulsionado por la naturaleza, pero también por la política de esos tiempos.

-¿Por qué decidió escribir un relato de ficción de esta etapa de la historia argentina?

-En el momento que escribí mi primera novela “El Misterio de la manos”, me inquietó el tema de las manos de Perón. Porque es el único caso de la historia del mundo, que al cadáver de un Presidente Constitucional lo mutilan de ese modo y no se sabe ni quien, ni como. La causa todavía está abierta, pero nadie investiga.

Y como siempre me gustó investigar, en el caso de los Mapuches, los hechos han sido totalmente distorsionados desde siempre, son mentiras que vienen desde los inicios y se siguen sosteniendo. El problema es cultural porque para ellos es imposible pensar que la tierra tiene dueños. A partir de ahí surge el conflicto, porque están los que quieren adueñarse de la tierra y los otros que dicen que les pertenece por libertad. Y ese es el contexto del relato de esta nueva novela, expongo hechos históricos que jamás se dieron a conocer por ignorancia o conveniencia.

El periodista y escritor indaga en la historia de Mendoza en pleno siglo XIX, en su nueva novela.

-¿Cuáles son los datos más reveladores que descubrió a lo largo de la investigación?

-Hay muchos hechos curiosos, que lamentablemente nunca nos enseñaron y tampoco los revelan en la educación formal. Por ejemplo, cuando dicen la Conquista del Desierto es mentira, porque nunca fue un desierto, siempre estuvo poblado por los pueblo originarios, pero como ellos eran nómades buscaban pastizales y emigraban constantemente.

Otro de los datos es que siempre se dijo que los aborígenes eran unos canallas porque secuestraban mujeres blancas y las tenían cautivas en una tortura permanente. Investigando encuentro que los pueblos tenían un serio problema de reproducción y los bebés se morían entre los 0 y 10 días de vida, porque las madres no podían alimentarlos por sus dietas a base de carnes y no tenían leche. Probaron con leche de distintos animales pero no fue posible, por eso la única solución que encontraron fue raptar a una blanca, para embarazarla y que pudieran seguir su raza. Las secuestraban por una necesidad de subsistencia y no por placer.

-¿Por qué pone a Mendoza en el centro de la historia?

-En la historia de Mendoza es donde encuentro más mentiras. Por ejemplo, no conocemos demasiados detalles del terremoto de Mendoza. Encontré un relato del años 1849 donde dice que hubo temblores durante los 29 días siguientes, de igual intensidad que el primero. Mendoza desapareció y la nueva Mendoza surgió en un momento en donde se planificaba la civilización. Por ejemplo, de la calle San Nicolás que ahora es San Martín hacia el oeste vivían los blancos y la alta sociedad. Hacia el este quedó la ciudad vieja, donde los trabajadores no propietarios se ubicaron en el este y se dio por primera vez la división de clases.

Otro dato curioso, es que en Mendoza se dio la primera revolución a los unitarios en todo el país. Este libro es para aclarar un montón de datos que nos ocultaron y nos presentan héroes de la historia que tienen los pies de barro. Como la historia de Felipe Varelas, la cual no conocemos casi nada.

-¿Por qué un personaje femenino como protagonista de la historia?

-El personaje de la novela Matilde es una mujer con una capacidad de lucha increíble y precisamente para reivindicar en nuestra historia a las mujeres mendocinas, fundamentalmente por eso cree un personaje femenino como eje de toda la novela.

Donde conseguir la novela

“El Extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor”, la nueva novela del escritor y periodista mendocino Manuel Corominola está disponible a través de www.tintalibre.com.ar