Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, lanzó su primer video: así suena “Yo soy”

“Yo soy” es el nombre del primer videoclip con el que Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021, busca impulsar su carrera artística.

El joven cordobés lanzó esta semana su nuevo tema de tintes pop y arreglos folclóricos en las plataformas digitales, como Spotify y YouTube, donde sus seguidores celebraron este gran paso en su incipiente camino, de la mano de la discográfica Universal Music.

En Instagram, Francisco recibió el apoyo de Lali Espósito, coach de “La Voz Argentina”, así como de Soledad Pastorutti, quien lo ha invitado en varios festivales como el de Jesús María (Córdoba) y el de la Manzana (Río Negro), entre otros recitales.

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina en 2021, lanzó su nuevo tema "Yo soy" (Instagram)

El reencuentro de La Sole y Francisco Benítez

A mitad del show realizado días atrás en General Roca, Soledad Pastorutti presentó a Francisco Benítez para interpretar juntos la balada “Aunque me digas que no”, de autoría de La Sole e incluida en el reciente álbum “Parte de mí”, así como la chacarera “Déjame que me vaya”.

Una multitud de personas aplaudió la presentación a dúo, tal como se ve en el video a continuación:

“Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería...”, dijo Francisco. La Sole lo frenó y destacó el talento innato del ganador: “Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Montaner me dijo ‘tenés el ganador’. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creétela. Necesitamos artistas como vos en este país”.

Francisco ha participado también en otros festivales como artista principal en escenarios del interior del país: Rivadavia y San Carlos (Mendoza) fueron algunos de los lugares, por ejemplo.