Bad Bunny rompe record: 100 videos con más de 100 millones de reproducciones

No es novedad que Bad Bunny se encuentra entre los artistas urbanos más populares del momento, aunque su reconocimiento llega mucho más alto de lo esperado.

Cuando uno pensaría que los latinos no podían escalar más alto, llega Bad Bunny y demuestra que sí. El puertorriqueño se ha consagrado como una de las figuras más emblemáticas de la música urbana y lo demuestra en números.

El artista ha roto el record en Youtube y es el primer artista en la historia en superar las 100 millones de reproducciones en 100 videos de su autoría. Los videos incluyen desde temas solistas, remixes con otros artistas, y videos con letras y audio.

Así lo dispone una imagen que se ha publicado en Twitter donde detallan la información del artista y cada uno de los videos que se encuentran en el record.

Entre los más conocidos encontramos algunos videos reconocidos como Te Boté (Remix) junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, y el cual cuenta con sobre 2.289 millones de visitas; Mayores, No Me Conoce, I Like It, Mia, Tú No Vive Así, Si Tu Novio Te Deja Sola, Dákiti y Ahora Me Llama.

No caben dudas de que el puertorriqueño ha sabido cómo mantenerse en la cima y así ha alcanzado un reconocimiento mundial que lo posiciona entre los más influenciables artistas del medio.

Bad Bunny se une a los Latin Grammy 2021, participará de la banda sonora de Sing y aparecerá en la próxima serie, Narcos México.

Incluso muchos se han sorprendido de que artistas como Daddy Yankee o Justin Bieber no hayan alcanzado el record antes que el puertorriqueño.

Aunque Bieber tiene con qué darle competencia, siendo ambos los artistas en con la mayor cantidad de canciones [22] que han sobrepasado las 400 millones de reproducciones en Spotify.

Jimmy Fallon, una serie y los Latin Grammy

¿Por qué quedarse en un terreno que ya ganó si puede ir más lejos? El artista no se limita a la música, sino que también tuvo una participación en la serie Narcos México, la cual pudimos apreciar en el adelanto de la nueva serie.

Sin embargo, su esencia se encuentra en la música. El artista, que estuvo invitado al programa de Jimmy Fallon, dará el presente en la próxima edición de los Latin Grammy el próximo 18 de noviembre en Las Vegas.

Bad Bunny for Narcos Mexico. 🇲🇽 pic.twitter.com/xO090ViCy6 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) November 4, 2021

Además de contar con cuatro nominaciones, el reggaetonero dará una presentación en vivo en la ceremonia. El show será transmitido por televisión en muchos países del mundo y contará con la presencia de grandes artistas.

Sumado al ambiente que más mueve, esta semana la revista People informó que Bad Bunny participará en la banda sonora de la película Sing 2 junto a Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, Cardi B, entre otros artistas.