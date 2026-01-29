Chano Charpentier abrió una cuenta de TikTok y sorprendió con el contenido que publicará

El crecimiento sostenido de TikTok como una de las redes sociales más influyentes del momento también despertó el interés de Chano Charpentier , quien confirmó que tendrá su propia cuenta en la plataforma. El líder de Tan Biónica hizo el anuncio a través de un video publicado en Instagram, donde adelantó que dedicará tiempo y atención al nuevo espacio digital.

Con su estilo característico, el músico presentó la novedad con humor y autocrítica. “ Como si al mundo le hiciera falta me hice una cuenta de TikTok ”, expresó Santiago Moreno Charpentier , marcando el tono con el que planea encarar esta nueva etapa en redes sociales.

El anuncio generó una rápida repercusión entre sus seguidores, que celebraron la llegada de Chano a una plataforma donde predominan los contenidos breves, espontáneos y cercanos, especialmente entre las nuevas generaciones.

Lejos de replicar el formato que ya utiliza en otras plataformas, el artista explicó que su propuesta en TikTok tendrá un enfoque distinto. “ Pero no va a ser como mis otras cuentas. Ya que la hice voy a darle un contenido más original ", señaló en el video.

Según detalló, el objetivo será aprovechar el espacio para profundizar en aspectos menos visibles de su obra y su recorrido musical, apostando a un relato más íntimo y reflexivo, en contraste con la lógica del contenido viral inmediato.

En ese sentido, Chano remarcó que no buscará adaptarse a los tiempos acelerados que suelen dominar la plataforma, sino que intentará construir un vínculo diferente con su audiencia.

“Voy a compartir historias de las canciones, anécdotas, pero no en un minuto para que se haga viral”, explicó el músico, dejando en claro que priorizará el contenido por sobre el impacto algorítmico.

Con esta decisión, Chano se suma a la tendencia de artistas que utilizan TikTok no solo como vidriera promocional, sino como un espacio narrativo para compartir procesos creativos, memorias y experiencias, reforzando un vínculo más directo y auténtico con sus seguidores.