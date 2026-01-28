El actor español de una exitosa serie vive en un balneario de la Costa Argentina y trabaja en una pizzería

Según comentó, lo reconocen cada día en el trabajo por la serie. “Hay cosas que las siento, que las tengo que hacer y no pienso mucho”, asumió el actor sobre su estadía en el país.

Lejos de los sets de grabación y del ritmo de la televisión, un actor de una reconocida serie española eligió Argentina para atravesar una experiencia personal totalmente distinta. Se trata de Julen Katzy, integrante del elenco de Valle Salvaje, quien actualmente vive y trabaja en San Clemente del Tuyú.

Según supo Noticias Argentinas, el intérprete fue entrevistado por el programa A la Tarde, donde explicó los motivos que lo llevaron a viajar a Argentina. “Hay cosas que las siento, que las tengo que hacer y no pienso mucho”, expresó al referirse a su decisión.

“Tengo un amigo que está acá visitando la Argentina también, que es hijo de inmigrantes argentinos, vino a conocer sus orígenes. Hablando con él de un día para otro dijimos ‘voy para allá’. Él estaba acá en San Clemente del Tuyú y no me lo pensé”, comentó.

Trabaja en una pizzería y vive en un Balneario Al ser consultado sobre su impulso al venir al país a trabajar, Katzy explicó: “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente y tenía la posibilidad de estar acá. No sé lo que me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando”.

Asimismo, contó cuáles son sus tareas en nuestro país y detalló que por las noches trabaja en una pizzería como camarero y durante el día desempeña tareas en un balneario de la citada ciudad de la Costa Atlántica.