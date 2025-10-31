31 de octubre de 2025 - 10:19

Belén Negri confirmó casi llorando su separación de Tiago PZK: "Con amor no alcanza"

La influencer chilena se quebró en Luzu TV al compartir la noticia y destacó que darse una segunda oportunidad fue acertado.

Belén Negri confirmó que se volvió a separar de Tiago PZK.&nbsp;

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

"Para hacer un duelo y un contacto cero... para poder tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas...", pidió visiblemente triste.

"Pero con el amor no alcanza, hay procesos distintos, hay madureces que son diferentes... Por mucho amor que haya a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza. Aceptar eso tal vez, es el dolor más fuerte que estoy traspasando ahora", reflexionó.

Belén Negri y Tiago PZK se habían dado una segunda oportunidad

A mediados de 2025, la pareja viajó a Japón y confirmaron su reconciliación; sin embargo, meses después le pusieron punto final a su vínculo nuevamente: "Ya está... Hoy no quiero llorar. Para mí Japón fue un cierre precioso. Desde ahí estoy con un montón de emociones... Haciendo un duelo".

Belén Negri
Belén Negri confirmó que se volvió a separar de Tiago PZK.

Luego, reiteró: "Como es una relación muy pública, y en un momento de duelo, si me siguen enviando cosas y me sigue etiquetando... me veo en la necesidad que se respete el contacto cero, para poder equilibrarme y poder tener más estabilidad".

"Fueron unos meses muy locos, pero sigo apostando por el amor, aunque no se de. Esto no me limita en un futuro a coincidir con otras personas. Se que soy una persona capaz de amar con toda mi alma", concluyó positiva Belu Negri.

