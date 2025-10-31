Belén Negri confirmó casi llorando su separación de Tiago PZK: "Con amor no alcanza"

Este miércoles, en el programa de Luzu TV del que forma parte, la influencer chilena Belén Negri confirmó entre lágrimas su - segunda y aparentemente la última- separación de Tiago PZK , luego de haberle dado una segunda oportunidad a la pareja.

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

La también modelo, de 29 años, dio la noticia al aire de "Se fue larga" y expresó: " Si somos personas públicas, y si mostrás tu vínculo, como el mío, en algún punto hay que dar explicaciones ".

" Para hacer un duelo y un contacto cero... para poder tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas... ", pidió visiblemente triste.

" Al menos me quedo con que lo volvimos a intentar . Qué lindo no darse por vencido y por ahí seguir intentando para construir algo que es único ", destacó.

" Pero con el amor no alcanza, hay procesos distintos, hay madureces que son diferentes... Por mucho amor que haya a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza. Aceptar eso tal vez, es el dolor más fuerte que estoy traspasando ahora", reflexionó.

Belén Negri y Tiago PZK se habían dado una segunda oportunidad

A mediados de 2025, la pareja viajó a Japón y confirmaron su reconciliación; sin embargo, meses después le pusieron punto final a su vínculo nuevamente: "Ya está... Hoy no quiero llorar. Para mí Japón fue un cierre precioso. Desde ahí estoy con un montón de emociones... Haciendo un duelo".

Belén Negri Belén Negri confirmó que se volvió a separar de Tiago PZK. web

Luego, reiteró: "Como es una relación muy pública, y en un momento de duelo, si me siguen enviando cosas y me sigue etiquetando... me veo en la necesidad que se respete el contacto cero, para poder equilibrarme y poder tener más estabilidad".

"Fueron unos meses muy locos, pero sigo apostando por el amor, aunque no se de. Esto no me limita en un futuro a coincidir con otras personas. Se que soy una persona capaz de amar con toda mi alma", concluyó positiva Belu Negri.