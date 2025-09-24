Así es la casa de dos pisos de Nicolás Occhiato: amplios ventanales, mezcla de colores y éstilo minimalistas

El conductor de La Voz Argentina ha mostrado espacios de su casa donde el diseño y lo funcional conviven con detalles que remiten a sus pasiones.

Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Nicolás Occhiato vive su mejor momento personal y laboral. El famoso brilla todos los días al frente de La Voz Argentina 2025, el reality de canto que busca la mejor voz del país. Además de su proyecto en Luzu Tv, del cual es el conductor y dueño del canal de streaming.

En sus publicaciones cotidianas, el conductor comparte cómo es la casa de dos plantas en la que vive con su mascota Carlitos. Esta se caracteriza por los diferentes colores neutros, espacios amplios y muchas ventanas que dejan ver la luz del sol para iluminar los ambientes y darle un estilo natural a la vivienda ubicada en la ciudad.

Nicolás Occhiato Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina. Web Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato Los ambientes de la casa que muestra en su cotidianeidad, se ven las paredes de color blanco que se extiende hasta las puertas y ventanas. En el living que aparece constantemente en sus publicaciones hay un sillón grande de cuero en verde inglés, también tiene una mesa ratona en blanco a tono y un televisor de gran tamaño en donde se puede disfrutar de fútbol y programas de streaming.

Este lugar conecta con un amplio balcón con ventanas amplias que dejan ver la luz del sol y una repisa en negro con diferentes botellas de bebidas. En cuanto al balcón se destaca por ser ladrillo a la vista, también hay macetas con plantas.

Nicolás Occhiato Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina. Web Nicolás Occhiato Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina. Web Nicolás Occhiato Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina. Web En otra de las habitaciones que Occhiato muestra en su Instagram, se ve una gigantografía de los Rolling Stones y una batería que resalta su relación con la música. Además, tiene varias estanterías con fotos de viajes, premios obtenidos y otros recuerdos.