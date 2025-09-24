Así es la casa de dos pisos de Nicolás Occhiato: amplios ventanales, mezcla de colores y éstilo minimalistas

Nicolás Occhiato vive su mejor momento personal y laboral. El famoso brilla todos los días al frente de La Voz Argentina 2025, el reality de canto que busca la mejor voz del país. Además de su proyecto en Luzu Tv, del cual es el conductor y dueño del canal de streaming.
En sus publicaciones cotidianas, el conductor comparte cómo es la casa de dos plantas en la que vive con su mascota Carlitos. Esta se caracteriza por los diferentes colores neutros, espacios amplios y muchas ventanas que dejan ver la luz del sol para iluminar los ambientes y darle un estilo natural a la vivienda ubicada en la ciudad.
Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.
Los ambientes de la casa que muestra en su cotidianeidad, se ven las paredes de color blanco que se extiende hasta las puertas y ventanas. En el living que aparece constantemente en sus publicaciones hay un sillón grande de cuero en verde inglés, también tiene una mesa ratona en blanco a tono y un televisor de gran tamaño en donde se puede disfrutar de fútbol y programas de streaming.
Este lugar conecta con un amplio balcón con ventanas amplias que dejan ver la luz del sol y una repisa en negro con diferentes botellas de bebidas. En cuanto al balcón se destaca por ser ladrillo a la vista, también hay macetas con plantas.
En otra de las habitaciones que Occhiato muestra en su Instagram, se ve una gigantografía de los Rolling Stones y una batería que resalta su relación con la música. Además, tiene varias estanterías con fotos de viajes, premios obtenidos y otros recuerdos.
En otro rincón de la casa, hay una estantería con zapatillas ordenadas por color y modelo, el cual muestra su estilo para vestir y su fanatismo por la moda urbana.