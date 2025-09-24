24 de septiembre de 2025 - 09:13

Así es la casa de dos pisos de Nicolás Occhiato: amplios ventanales, mezcla de colores y éstilo minimalistas

El conductor de La Voz Argentina ha mostrado espacios de su casa donde el diseño y lo funcional conviven con detalles que remiten a sus pasiones.

Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Así es la casa en la que vive Nicolás Occhiato

Los ambientes de la casa que muestra en su cotidianeidad, se ven las paredes de color blanco que se extiende hasta las puertas y ventanas. En el living que aparece constantemente en sus publicaciones hay un sillón grande de cuero en verde inglés, también tiene una mesa ratona en blanco a tono y un televisor de gran tamaño en donde se puede disfrutar de fútbol y programas de streaming.

Este lugar conecta con un amplio balcón con ventanas amplias que dejan ver la luz del sol y una repisa en negro con diferentes botellas de bebidas. En cuanto al balcón se destaca por ser ladrillo a la vista, también hay macetas con plantas.

En otra de las habitaciones que Occhiato muestra en su Instagram, se ve una gigantografía de los Rolling Stones y una batería que resalta su relación con la música. Además, tiene varias estanterías con fotos de viajes, premios obtenidos y otros recuerdos.

En otro rincón de la casa, hay una estantería con zapatillas ordenadas por color y modelo, el cual muestra su estilo para vestir y su fanatismo por la moda urbana.

