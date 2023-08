Ximena Capristo apuntó contra Pedro Alfonso al hablar del vínculo roto con Gustavo Conti

Ximena Capristo resurgió un antiguo escándalo que le causó un gran perjuicio. Después de varios años, finalmente reveló la impactante razón que generó la separación entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso.

Nuevos detalles de la pelea de Pedro Alfonso y Gustavo Conti.

Este acontecimiento surge poco después de que Paula Chaves estuviera en los titulares por someterse a una vasectomía. La palabra fue tomada por La Negra en el programa LAM de América donde habló del exproductor de Showmatch.

Sin pelos en la lengua ni miedo a nada, Capristo contó: “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”. Aunque solamente comentó eso sobre Alfonso, también apuntó contra Paula Cháves a quien acusó de hablar mal de Luciano Castro y ser falsa con el.

Nuevos detalles de la pelea de Pedro Alfonso y Gustavo Conti.

“Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”, aseguró la pareja de Gustavo Conti. Más allá de todo lo que ella dijo al respecto, tomó por sorpresa a todos aquellos que se consideran fanáticos de la pareja criticada y aseguraron que no creen las palabras de Ximena.

“Querés ensuciarlos”, “Peter no maltrata ni a una mosca”, “Decís eso porque él sigue trabajando en teatro y Conti no”, “Buscate un quilombo honesto”, “En vez de decir esas cosas ¿por qué no contás que tu esposo se escaba de la gente para no sacarse fotos afuera del teatro?”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en sus cuentas de Twitter.

Qué dijo Gustavo Conti sobre Pedro Alfonso

En su momento, tres años atrás, el novio de Ximena Capristo tuvo su momento para descargarse y aseguró que el vínculo cambió debido a sus diferentes ocupaciones. “Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar”, comentó.

Gustavo Conti. (Instagram)

Antes de terminar su relato, sin provocar ningún tipo de problema entre las parejas, Conti concluyó hablando de Paula Chaves: “Ella siempre tuvo la mejor del mundo y me trató muy bien, pero con pedro no tenemos la misma relación que antes”.

Seguí leyendo