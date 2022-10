Flor de la V apuntó a la relación entre Gustavo Conti y Ximena Capristo en Gran Hermano: “Nació de la necesidad”

De las tantas joyas que se rescatan de los ciclos de Gran Hermano, una de las más conocidas es la relación entre Ximena Capristo y Gustavo Conti. En la última edición de Intrusos, Flor de la V apuntó contra ellos dando detalles sobre el nacimiento de la relación.

Flor de la V

Durante la segunda temporada del reality más importante del mundo, en Argentina se produjo un mágico momento. Ximena Capristo y Gustavo Conti formaron una pareja que luego sería familia tras más de 20 años juntos.

Desde el comienzo de la última edición, muchos programas televisivos han recordado clásicos momentos del reality como también informar los detalles del presente ciclo.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

Intrusos no se quedó atrás y Flor de la V se mantuvo al frente de una polémica charla donde puso el foco en el nacimiento de la famosa pareja. “Yo me acuerdo lo de Capristo. Al principio era la más odiada de la casa, era la que mandaban constantemente a placa de nominados”, comentó la conductora.

Además, Florencia hizo referencia a una supuesta estrategia de juego que tuvo Conti, ya que no mantenía ninguna relación con la mujer. “Como Ximena se salvaba, ahí Conti fue vivo y se unió a ella. Se pegó porque al principio él no era del grupo de Capristo”, aseguró.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

Siguiendo con los detalles que únicamente puede brindar una verdadera fanática del programa, De la V agregó: “Me acuerdo porque ahí empezaron a hablar mucho más y de ahí nació todo”.

Marcela Tauro, una de las panelistas, agregó una contundente frase que luego la conductora repitió textualmente: “Nació de la necesidad”.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

Flor de la V y su repudio contra las críticas a Inés Rau

Flor de la V rompió el silencio en medio de su conducción al frente del ciclo Intrusos y no dejó pasar unos minutos para expresar todo su repudio frente a las publicaciones de un medio deportivo que publicó las fotos del jugador Kylian Mbappé junto a la modelo transgénero Inés Rau bajó el título de “Salí de ahí”.

La nueva novia de Kylian Mbappé

“Un medio muy importante sacó una noticia ayer de que lo encontraron en un yate con una señorita, pero el graph que utilizaron era ‘sal de ahí Mbappé’, pero salí de ahí porque la chica es una modelo trans. A mí me lleva a reflexionar esto; porque primero, la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando, celebrando...”, comentó la conductora.

Inés Rau

Finalizando su comunicado, la conductora tuvo sentidas palabras para con Mbappe: “Hoy merece todo mi respeto. No sé si es la novia o no, pero la verdad que me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras”.