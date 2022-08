Así eran Ximena Capristo y Gustavo Conti antes de ingresar a Gran Hermano en 2001 y saltar a la fama

Ximena Capristo y Gustavo Conti son de los personajes más recordados de Gran Hermano tras su ingreso a la casa en 2001. Ambos fueron participantes del reality en la segunda edición, donde se conocieron, se enamoraron y no se separaron más, pero al principio nadie apostaba por su amor.

“La negra” y Conti ingresaron al programa de Telefe con el firme de propósito de hacerse famosos, y por supuesto por el abultado premio que finalmente se llevó Roberto Parra, el ganador de Gran Hermano 2, una de las ediciones más exitosas del formato internacional que pronto regresa a la pantalla chica con nuevas historias por conocer.

El 4 de agosto del 2001 Ximena y Gustavo fueron parte de los “hermanitos” que ingresaron a la casa más famosa del país. Con los años, se transformaron en los personajes más recordados de la historia del reality, que se suman a otros de sus compañeros de edición como Silvina Luna y Pablo Heredia, quienes continuaron en la escena mediática.

Los otros participantes de la segunda tanda de participantes que se animaron al encierro fueron Roberto Parra, Alejandra Martínez, Javier Aureano, Maximiliano Degenaro, Yazmín Schmidt, Yazmín Schmidt, Yazmín Schmidt, Carolina Chiapetta, Máximo Sacca y Luis Biondi.

Gran Hermano 2, el reality que cambió la vida de Ximena Capristo y Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti no solo tienen que agradecer al programa de Telefe la fama, sino también haber encontrado el amor. Si bien la de ellos era una pareja por la que casi nadie apostaba y, hasta incluso no creían que fuera cierta porque se creía que lo de ellos era una estrategia de juego.

Pero en cuanto salieron de la casa apostaron a la convivencia y en 2007 se casaron. Hoy llevan más de 20 años juntos y tuvieron un hijo, el pequeño Félix, que les cambió aún más la vida.

“Trabajando acá (por Telefe), en una tira, en televisión, pude cumplir objetivos como comprar una casa, formar una familia, a mi mujer la conocí en un reality”, dijo Conti en una de sus últimas visitas a PH Podemos Hablar sobre cómo Gran Hermano fue el programa que lo catapultó a la fama.

Ximena Capristo contó sobre su violento casting para ingresar a Gran Hermano

La actriz que estuvo en la edición del 2001 del programa diálogo con el programa radial “Todo pasa” y dijo cosas que jamás había contado. La mujer de Gustavo Conti se sinceró y sorprendió a todos los oyentes.

Ximena confió que la producción del reality fue hasta su casa a grabar y quien le tocó el timbre fue su ex, con quien no tenía una buena relación. Las cámaras nunca se apagaron y ella la pasó muy mal con todo lo que sucedió.

“Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté”, empezó a decir frente a los periodistas.

“Tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex y hubo un problemilla”, dijo.

Ximena Capristo en Gran Hermano

Mientras las cámaras estaban todavía en su habitación, la situación inolvidable ocurrió en la cocina: “Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Hubo insultos, cachetazo”.

“Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses”, rememoró Capristo.