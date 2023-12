Wanda Nara se sincera: lo que hizo por sus hijos al enfrentar su leucemia es conmovedor

Wanda Nara, actual finalista del concurso Bailando italiano, compartió en un programa de televisión italiana detalles íntimos sobre su batalla contra la leucemia y cómo enfrentó el miedo más profundo de no poder estar presente en la vida de sus cinco hijos tras su diagnóstico.

Durante la entrevista televisiva, Nara abrió su corazón y reveló cómo enfrentó la lucha contra la enfermedad. “Yo le decía a Mauro ‘jurame esto’, ‘jurame lo otro’. La última quimio fue arriesgada. La quinta vez dejé todo lo que tenían que hacer mis hijos hasta que tuvieran 21 años. Ese fue mi mayor miedo”, expresó, recordando los momentos difíciles que atravesó.

La celebridad argentina también compartió cómo el baile en el programa de televisión italiano se convirtió en una especie de refugio emocional.

Wanda Nara llegó a la final del Bailando de Italia y se emocionó con una sorpresa familiar (Capturas de pantalla)

“Si me pongo a pensar, creo que acepté hacer el Bailando para tener un poco la cabeza en otra cosa. Estoy tan ocupada bailando que, además, es algo hermoso porque siempre escucho una música diferente”, explicó.

Además, Nara destacó la importancia de concentrarse en el presente para evitar lastimarse durante las actuaciones. “Debo concentrarme, pensar en no lastimarme, no hacerle daño a mi bailarín o en no hacerme daño. Es algo terrible, un moretón en la cara. Entonces no quiero pensar. Confío en mis médicos de Argentina que me siguen”, agregó.

El mayor miedo de Wanda Nara

La conductora del programa también indagó sobre sus miedos más profundos durante el tratamiento médico. “Cuando sos madre, el único miedo que tenés es dejar solos a los niños. Ese es el único pensamiento”, confesó Nara, visiblemente emocionada al recordar los momentos de quimioterapia.

Wanda Nara

“Una, dos, tres, cuatro y siempre lloraba, pero de una manera. Siempre estaba organizando toda la vida como si fuera mi último momento. Organizando todo con mi mamá y mi hermana”, reveló, describiendo la intensidad emocional que atravesaba durante esa etapa.

La angustia de no poder estar presente en la vida de sus hijos hasta que cumplieran 21 años fue uno de los mayores temores de Nara.

“Ese fue mi mayor miedo. Cuando lo supe. Pensaba ‘son pequeños, me necesitan’. Ese es el miedo”, concluyó, mostrando su vulnerabilidad y sinceridad sobre los desafíos personales que enfrentó durante su batalla contra la leucemia.

