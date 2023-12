Wanda Nara y Mauro Icardi, protagonistas de una película de amor Turca.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron convocados por una reconocida marca que comercializa joyas en Turquía y, en redes, la empresaria compartió la primera parte de la publicidad que protagonizaron. Zen Pirlanta los buscó para que sean las caras de la campaña en la que son dos estrellas de cine.

La exconductora de Masterchef (Telefe) cumplió su sueño y junto a su marido protagonizaron una “película turca”, en la que demostraron su talento para la actuación y lo dieron todo frente a cámara.

La modelo viajó de Italia, donde participa del Ballando Con Le Stelle, a Estambul para reencontrarse con su familia. Allí no solo tuvo tiempo de reunirse con sus cuatro hijo menores, sino también de grabar y presentar una campaña de joyas junto a Icardi.

Fue a través de su su cuenta de Instagram, donde tiene casi 17 millones de seguidores, que mostró un clip en blanco y negro en que ella y su marido se ponen la piel de dos artistas turcos. “Nuestra película de amor en Turquía. Primera parte”, escribió al pie del video.

Wanda Nara y Mauro Icardi, protagonistas de una película. Gentileza Instagram.

No solo mostraron el primer video de la campaña en las redes sociales, sino también formaron parte de la conferencia de prensa y presentación anual de la marca.

En la previa, se alojaron en un hotel de lujo junto a Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, quienes los acompañaron y hasta vistieron como ellos para la ocasión.

Wanda Nara reflexionó sobre la recepción del público a su canción

En las últimas semanas, Wanda Nara fue noticia por su lanzamiento al mundo de la música como cantante solista. Con Bad Bitch lo dio todo y más, así demostró que no importa el sueño que tenga, siempre podrá cumplirlo.

La presentadora logró acumular más de 800 mil reproducciones en YouTube en ese momento y anunció entusiasmada que ya tiene dos nuevas canciones en proceso. Indudablemente, no esperaba tanta buena onda en este nuevo camino, pero la gente la sorprendió y la llevó a decidirse por seguir en eso.

“Nunca imagine tanto con Bad Bitch gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras. No soy cantante pero acá canto, no soy bailarina pero estoy bailando, no era conductora pero lo hice. En la vida solo cuenta las ganas con las que haces algo”, aseguró.

“Quizás los haters tienen razón nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale más que todo”, reflexionó.

“Si tenes ganas de hacer o de ser alguien no escuches los comentarios, simplemente mira fijos tus objetivos y anda por ellos”, agregó refiriéndose a las críticas.

