Wanda Nara desmintió haber formado parte del choque contra una moto y explicó qué pasó

Wanda Nara fue involucrada en un accidente de tránsito y a través de sus redes desmintió la información que salió en Intrusos. La conductora de Masterchef aseguró que ella descendió del vehículo a socorrer a un motociclista que se cayó de su moto en Avenida Libertador.

En Intrusos informaron que el chofer de Wanda había embestido a un motociclista, por lo que la empresaria había quedado involucrada en un accidente, del que hay imágenes. Sin embargo, ella relató a través de sus redes que nada tuvo que ver ella ni el hombre que la llevaba.

“Para tranquilizar porque me están escribiendo un montón. El auto que me traía a eso de las siete de la mañana al canal venía por una mano de Avenida Libertador, camino a Martínez, y el accidente del señor de la moto era del otro carril”, explicó al respecto.

El momento en el que Wanda Nara asistió a un motociclista.

“Justo veo el impacto y con mucha precaución me bajé y fui una de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso. Y, según lo que me pudo decir, su moto se resbaló, pero nada tenía que ver con el auto en el que venía, simplemente me bajé a ayudarlo”, dijo y resaltó: “Hice lo que hubiera hecho cualquiera”.

En Intrusos aseguraron que Wanda Nara chocó contra un motociclista

En Intrusos aseguraron que el auto en el que circulaba Wanda Nara, que conducía otra persona, chocó contra una moto. “Estaba manejando su chofer y estaba yendo a grabar al canal, a Telefe, y tuvo este accidente. Acaba de ocurrir”, agregó el panelista de Intrusos mientras en pantalla se lo veía al hombre tendido sobre el asfalto.

“Aparentemente la culpa habría sido del auto, del chofer que llevaba a Wanda. El chofer se llevó puesta la moto, por eso Wanda no tuvo nada que ver porque ella era una pasajera”, indicó Pampito, quien recibía en su teléfono el minuto a minuto de lo ocurrido.

Una vez que el hombre fue atendido, Wanda se fue al canal y el periodista confirmó que la mediática ya estaba grabando una nueva edición del reality de cocina.

Las imágenes de Intrusos.

Wanda Nara mostró su fugaz estadía en Estambul

El pasado fin de semana, Wanda Nara volvió a Turquía y dejó a sus hijos mayores, que tuvo con Maxi López en Buenos Aires, al cuidado del ex futbolista. La conductora voló sorpresivamente a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi y sus dos hijas Francesca e Isabella, a quienes no veía desde algunas semanas por las grabaciones de Masterchef.

En su cuenta de Instagram, donde Wanda Nara supera los 16 millones de seguidores, compartió dos posteos en su feed, revelando los días en familia que pasaron y lo bien que la ha pasado.

Wanda Nara viajó a Turquía para ver a su esposo e hijas.

Wanda Nara viajó a Turquía para ver a su esposo e hijas.

Wanda Nara viajó a Turquía para ver a su esposo e hijas.

Wanda Nara viajó a Turquía para ver a su esposo e hijas.