Vin Diesel fue denunciado por abuso sexual: el relato de la presunta víctima

“Rápido y furioso” es una de las sagas cinematográficas más importantes del mundo y no hay persona que no haya visto alguna de sus películas. La cara de todas las historias de la franquicia es Vin Diesel, quien actúa de Toretto, y hoy es noticia por un caso muy particular.

Vin Diesel fue denunciado por abuso sexual. / Archivo

El actor fue denunciado por una exasistente, quien afirmó que la agredió sexualmente mientras realizaba tareas para él en 2010, durante la filmación de la quinta película de la franquicia. Esta noticia ha generado sorpresa en todo el mundo hollywoodense y en sus fanáticos.

La denuncia presentada, divulgada por el medio Vanity Fair, alega que Diesel habría forzado a la joven que trabajaba para él, Asta Jonasson, a dirigirse hacia la cama para luego masturbarse frente a ella.

Sobre este caso, habló Bryan Freedman (abogado del actor) y directamente aseguró que Diesel no habría cometido dichos actos. “Vin Diesel niega categóricamente esta afirmación en su totalidad. Es la primera vez que escucha sobre este reclamo de hace más de 13 años hecho por una empleado que supuestamente trabajó con él 9 días. Hay pruebas claras que refutan completamente estas extravagantes acusaciones”, expresó.

Los detalles de la denuncia contra Vin Diesel

La asistente del actor fue contratada por One Race y trabajó con él en varias ocasiones. Más allá de este detalle, hizo referencia a una ocasión particular en septiembre de 2010 cuando rodaban Rápido y furioso 5.

El presunto ataque tuvo lugar después de una noche en la que Diesel fue a bailar con ella y llevó a varias chicas a la suite del hotel St. Regis. Después de que esas mujeres se retiraron, Jonasson afirmó que el actor la obligó a ir a la cama.

Al respecto no habló la joven denunciante pero si sus abogados, quienes dijeron: “La agarró de las muñecas a la señora Jonasson, una con cada mano, y la atrajo hacia la cama”. Luego de esto, el actor le habría besado los senos: “Jonasson tenía miedo de rechazarlo (...) Vin Diesel se arrodilló, empujó el vestido de Jonasson hasta su cintura y abusó sexualmente de su cuerpo”.

Horas después, según la víctima, la hermana de Diesel fue quien la contactó para informarle que estaba despedida, tras menos de dos semanas de trabajo.

