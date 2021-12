Sigue la riña: Dwayne Johnson rechaza la invitación de Vin Diesel de volver a Rápidos y Furiosos

Los problemas en el set de rodaje de Rápidos y Furiosos parecen no llegar a su fin. Dwayne Johnson rechazó públicamente el pedido de Vin Diesel de regresar en una nueva película de la franquicia.

Fue el mes pasado que Diesel solicitó al actor mediante Instagram que se uniera una vez más al reparto en su papel de agente secreto Lucas Hobbs para la próxima entrada de la serie.

“El mundo espera el final de ‘Fast 10′”, escribió Diesel. “Como usted sabe, mis hijos se refieren a usted como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en la final que es 10! "

En una nueva entrevista con CNN, Johnson respondió a la solicitud, en donde criticó a Diesel por manipularlo mediante una invitación en las redes sociales después de que los dos ya habían llegado a un acuerdo en privado.

El pedido de Vin Diesel en Instagram.

“Le dije a [Diesel] directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, explicó Johnson.

“La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que criara a sus hijos en el cargo, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento”, dijo el actor.

Sin embargo, Johnson pasó a expresar sus buenos deseos para la familia de “Fast & Furious” antes de su próxima y aparentemente penúltima salida.

“Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gratitud y gracia”, dijo Johnson. “Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo ‘Fast’ y su capacidad para ofrecer resultados consistentes a la audiencia... Realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”.

El conflicto entre Diesel y Johnson

Johnson se unió a la franquicia “Fast & Furious” con “Fast Five” de 2011. Al principio, su Agente Hobbs es un antagonista de Dominic Toretto de Diesel, aunque el personaje de Johnson luego se une a su familia de héroes que desafían la física.

Sin embargo, el problema data de 2016, cuando finalizó el rodaje de la octava cinta de la saga, con la cual Johnson se retiraría.

En ese entonces, el actor compartió una imagen que más tarde eliminaría donde, sin mencionar a nadie, nada a entender que no había buena relación con sus compañeros.

Johnson admitió que no volvería a la franquicia. "La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación... Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento".

“Esta es mi última semana de rodaje de ‘Fast & Furious 8′. No hay otra franquicia que haga hervir mi sangre más que esta. Un equipo increíblemente trabajador. Universal también ha sido un gran socio. Mis compañeras de reparto siempre son increíbles y las adoro. Mis compañeros de reparto, en cambio, son una historia diferente”, escribió el actor.

“Algunos son buenos tipos y grandes profesionales, otros no. Los que no lo son son unos acojonados al respecto. Unos cobardes. Cuando veáis la película en abril y parezca que no estoy actuando en esas escenas y que estoy a punto de estallar… tendréis razón.”

Años después, el actor habló de su relación con Diesel en una entrevista con Rolling Stones, donde explicó que es inevitable que existan choques entre ellos.

“Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi tráiler. Y me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración”, dijo.